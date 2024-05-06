https://anlatilaninotesi.com.tr/20240506/hulya-kocyigitin-damadi-ender-alkoclarin-sirketi-iflas-etti-1083523289.html

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

Sputnik Türkiye

Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı. Temeli 75 yıl kadar önce atılan... 06.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-06T10:35+0300

2024-05-06T10:35+0300

2024-05-06T10:35+0300

yaşam

hülya avşar

ender alkoçlar

alkoçlar otelcilik ve turizm aş

iflas

konkordato

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103294/09/1032940980_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_7c72551b9a74831e27e66128be47e9ae.jpg

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün güçlü markalarından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/10-avm-icin-konkordato-talebi-aralarinda-istanbul-ve-ankaradaki-alisveris-merkezleri-de-var-1079126170.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hülya avşar, ender alkoçlar, alkoçlar otelcilik ve turizm aş, iflas, konkordato