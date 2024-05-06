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Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı. Temeli 75 yıl kadar önce atılan... 06.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-06T10:35+0300
2024-05-06T10:35+0300
yaşam
hülya avşar
ender alkoçlar
alkoçlar otelcilik ve turizm aş
iflas
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Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün güçlü markalarından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231228/10-avm-icin-konkordato-talebi-aralarinda-istanbul-ve-ankaradaki-alisveris-merkezleri-de-var-1079126170.html
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hülya avşar, ender alkoçlar, alkoçlar otelcilik ve turizm aş, iflas, konkordato
hülya avşar, ender alkoçlar, alkoçlar otelcilik ve turizm aş, iflas, konkordato

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın şirketi iflas etti

10:35 06.05.2024
© AAHülya Koçyiğit
Hülya Koçyiğit - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2024
© AA
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Sanatçı Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait Alkoçlar Otelcilik A.Ş. iflas etti ve oteller birer birer kapatıldı. Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik'in Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da otelleri bulunuyordu.
Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar’a ait, Alkoçlar Otelcilik AŞ (Yeni unvanı Amaç Otelcilik AŞ) içine düştüğü mali darboğaz sonrası konkordato talebinde bulunmuştu. Yargılama sürerken, ünlü otelin şubeleri birer birer kapatıldı.

Halk TV'nin haberine göre mahkeme 4 Nisan günü şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı ile birlikte şirketin tasfiyesine geçildi.
Temeli 75 yıl kadar önce atılan Alkoçlar Otelcilik, sektörün güçlü markalarından biriydi. Grubun, Bursa Uludağ, Bodrum ve Antalya’da 10’u aşkın oteli vardı.
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