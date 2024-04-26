https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/musleranin-emekligi-duyuruldu-sana-cok-tesekkur-ediyoruz-1083170488.html

Muslera'nın 'emekliği' duyuruldu: 'Sana çok teşekkür ediyoruz'

Muslera'nın 'emekliği' duyuruldu: 'Sana çok teşekkür ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor"... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T06:55+0300

2024-04-26T06:55+0300

2024-04-26T06:55+0300

spor

fernando muslera

emekli

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

uruguay

uruguay milli futbol takımı

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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html

uruguay

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fernando muslera, emekli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uruguay, uruguay milli futbol takımı