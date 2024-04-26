https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/musleranin-emekligi-duyuruldu-sana-cok-tesekkur-ediyoruz-1083170488.html
Muslera'nın 'emekliği' duyuruldu: 'Sana çok teşekkür ediyoruz'
Muslera'nın 'emekliği' duyuruldu: 'Sana çok teşekkür ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor"... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T06:55+0300
2024-04-26T06:55+0300
2024-04-26T06:55+0300
spor
fernando muslera
emekli
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
uruguay
uruguay milli futbol takımı
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Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240425/tff-ve-tum-kulupler-onayladi-turk-futbolunda-yeni-donem-basliyor-1083127244.html
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fernando muslera, emekli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uruguay, uruguay milli futbol takımı
fernando muslera, emekli, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), uruguay, uruguay milli futbol takımı
Muslera'nın 'emekliği' duyuruldu: 'Sana çok teşekkür ediyoruz'
Uruguay Milli Takımı, Fernando Muslera'nın milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Yapılan paylaşımda "Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera için Uruguay Milli Takımı'ndan açıklama geldi. Uruguay Milli Takımı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Fernando Muslera, 133 maç, dört Dünya Kupası ve 2011 Copa América zaferinin ardından Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu sana çok teşekkür ediyor."