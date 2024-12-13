https://anlatilaninotesi.com.tr/20241213/bursa-adliyesinde-silahli-saldiri-yaralilar-var-1091489882.html
Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda müştekinin babası, jandarmanın silahını alarak 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı. 13.12.2024, Sputnik Türkiye
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Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.Adliyede silahlı saldırıNilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.2 kişi öldü iddiasıSaldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/kedisinin-tirasini-begenmedi-veteriner-teknikerine-saldirdi-1091398962.html
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bursa son dakika, bursa adliye, adliye silahlı saldırı
bursa son dakika, bursa adliye, adliye silahlı saldırı
Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
11:29 13.12.2024 (güncellendi: 12:07 13.12.2024)
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda müştekinin babası, jandarmanın silahını alarak 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı.
Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.
Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırıda bazı kişiler yaralandı. Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.