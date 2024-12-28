https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-davasinda-saniklara-agirlastirilmis-muebbet-hapis-karari-verildi-1092142338.html

Narin Güran davasında 3 sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi

Narin Güran davasında 3 sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet... 28.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-28T21:38+0300

2024-12-28T21:38+0300

2024-12-28T22:21+0300

türkiye

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Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında açıklanan kararda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Sanıklara son sözleri sorulduDiyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" beyanında bulundu.Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim" dedi.Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıMahkeme heyeti, 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.Bakan Göktaş'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklamaAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Narin Güran cinayeti davasının kararına ilişkin "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti" ifadesini kullandı.Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, acısı yürekleri yakan Narin için sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları adına Bakanlık olarak süreci yakından takip edecekleri sözünü verdiklerini ve bu sözü kararlılıkla yerine getirdiklerini belirtti.Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü'nün de içinde bulunduğu avukatların tüm duruşmalara katılarak Narin'i kendi evlatları gibi sahiplendiğini ve adaletin tecelli etmesi için büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Göktaş, "Hiçbir karar Türkiye'nin evladı Narin kızımızı geri getiremez ancak sanıklara verilen ceza yüreklere su serpti. Bu süreçte özveriyle canla başla Narin'in hakkını savunan ve Narin için adaletin tecelli etmesini sağlayan avukatlarımıza teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.Narin Güran'a ne olmuştu?Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/narin-guran-cinayetinde-tutuklu-anne-yuksel-guran-suclamalari-reddetti-hicbir-allahin-kulu-bu-anne-1092133980.html

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