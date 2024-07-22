https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/sahipsiz-sokak-hayvanlarina-yonelik-duzenlemeden-otanazi-ifadesi-cikariliyor-1086115361.html
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinden 'ötanazi' ifadesi çıkarılıyor
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinden 'ötanazi' ifadesi çıkarılıyor
Sputnik Türkiye
AK Parti kaynaklarından alındığı bildirilen bilgiye göre sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemede değişikliğe gidilerek 'ötanazi' ifadesi yasa... 22.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-22T17:41+0300
2024-07-22T17:41+0300
2024-07-22T17:57+0300
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son dakika
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinden 'ötanazi' ifadesi çıkarılıyor
17:41 22.07.2024 (güncellendi: 17:57 22.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
AK Parti kaynaklarından alındığı bildirilen bilgiye göre sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemede değişikliğe gidilerek 'ötanazi' ifadesi yasa teklifinden çıkarılacak.