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Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: 'Oreşnik sistemlerinin testlerine devam edeceğiz'
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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılmıştı. Görevden... 22.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-22T20:16+0300
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Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yerine görevlendirme yapıldı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu vekil olarak atandı. Ovacık Belediyesi'ne ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen vekil olarak görevlendirildi.Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla ayrı ayrı dava açılmıştı. Tunceli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı olarak görülen davalarda belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Bülent Tekbıyıkoğlu 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında kaymakam adayı olan Bülent Tekbıyıkoğlu çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 2021 yılında Kırıkkale Valisi olarak atandı. Ardından Tunceli Valisi olarak görev aldı.Hüseyin Şamil Sözen kimdir?Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen 1995 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı

20:16 22.11.2024 (güncellendi: 20:32 22.11.2024)
© İHA / AHMET AKBUĞATunceli Belediyesi
Tunceli Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2024
© İHA / AHMET AKBUĞA
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İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül görevden uzaklaştırılmıştı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen getirildi.
Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum olarak Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu ve Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında görevden alınan DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yerine görevlendirme yapıldı. Tunceli Belediyesi'ne Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu vekil olarak atandı. Ovacık Belediyesi'ne ise Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen vekil olarak görevlendirildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla ayrı ayrı dava açılmıştı. Tunceli 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı olarak görülen davalarda belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti.

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?

Tunceli Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Bülent Tekbıyıkoğlu 1976 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında kaymakam adayı olan Bülent Tekbıyıkoğlu çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. 2021 yılında Kırıkkale Valisi olarak atandı. Ardından Tunceli Valisi olarak görev aldı.

Hüseyin Şamil Sözen kimdir?

Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen 1995 yılında Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. 2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2024
TÜRKİYE
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası verildi
20 Kasım, 13:39
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