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Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan... 14.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-14T00:21+0300
2024-09-14T00:21+0300
2024-09-14T00:30+0300
türkiye
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, 3 bakan yardımcısı görevden alındı.Hangi bakan yardımcıları görevden alındı? Yerine kimler getirildi?Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit atandı.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevinden alınarak yerine Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanl Yardımcılığına ise Muhammed Kasım Gönüllü atandı.
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resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı
00:21 14.09.2024 (güncellendi: 00:30 14.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alındı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, 3 bakan yardımcısı görevden alındı.
Hangi bakan yardımcıları görevden alındı? Yerine kimler getirildi?
Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit atandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevinden alınarak yerine Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanl Yardımcılığına ise Muhammed Kasım Gönüllü atandı.