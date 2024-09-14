https://anlatilaninotesi.com.tr/20240914/resmi-gazetede-yayimlandi-3-bakan-yardimcisi-gorevden-alindi-1088008591.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 3 bakan yardımcısı görevden alındı

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci ve Sağlık Bakan... 14.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-14T00:21+0300

2024-09-14T00:21+0300

2024-09-14T00:30+0300

türkiye

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararlarına göre, 3 bakan yardımcısı görevden alındı.Hangi bakan yardımcıları görevden alındı? Yerine kimler getirildi?Milli Eğitim Bakan yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınarak yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammed Bilal Macit atandı.Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınarak yerine Musa Heybet getirildi.Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevinden alınarak yerine Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.Sanayi ve Teknoloji Bakanl Yardımcılığına ise Muhammed Kasım Gönüllü atandı.

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