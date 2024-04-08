https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/meral-aksener-kurultayda-aday-olmayacagini-acikladi-1082565792.html
Meral Akşener Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı
Meral Akşener Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T10:03+0300
2024-04-08T10:03+0300
2024-04-08T10:21+0300
politika
meral akşener
iyi parti
istifa
olağanüstü seçimli genel kurul
olağan seçimli genel kurul
seçim
seçim yenilgisi
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2024 yerel seçimleri sonrasında istifa edip edilmeyeceği merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Partisinin Olağanüstü Genel Kurulu için konuşan Akşener şu ifadeleri kullandı:
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meral akşener, iyi parti, istifa, olağanüstü seçimli genel kurul, olağan seçimli genel kurul, seçim, seçim yenilgisi
meral akşener, iyi parti, istifa, olağanüstü seçimli genel kurul, olağan seçimli genel kurul, seçim, seçim yenilgisi
Meral Akşener Olağanüstü Kurultay'da aday olmayacağını açıkladı
10:03 08.04.2024 (güncellendi: 10:21 08.04.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı.
2024 yerel seçimleri sonrasında istifa edip edilmeyeceği merak edilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den açıklama geldi. Partisinin Olağanüstü Genel Kurulu için konuşan Akşener şu ifadeleri kullandı:
"Seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum."