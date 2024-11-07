https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmmde-kadinin-soyadi-duzenlemesi-paketten-cikarildi-1090152103.html
TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı
TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen düzenlemenin geri çekildiği açıklandı. Söz... 07.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-07T20:42+0300
2024-11-07T20:42+0300
2024-11-07T20:42+0300
türkiye
soyadı
anne kızlık soyadı
kızlık soyadı
evlilik
karar
karar tasarısı
madde
düzenleme
tbmm
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TBMM'de sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen madde kaldırıldı.Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis'te sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların soyadı düzenlemesini içeren maddenin çıkarıldığı açıklandı. Düzenleme kadının evlendikten sonra kocasının soyadı ile birlikte soyadını kullanmasını içeriyordu. Kaldırılan madde ile kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/tbmm-konusmalari-sonrasi-af-gundem-oldu-genel-af-cikacak-mi-1089536613.html
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soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı, evlilik, karar, karar tasarısı, madde, düzenleme, tbmm, tbmm genel kurulu
soyadı, anne kızlık soyadı, kızlık soyadı, evlilik, karar, karar tasarısı, madde, düzenleme, tbmm, tbmm genel kurulu
TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen düzenlemenin geri çekildiği açıklandı. Söz konusu düzenleme kadının evlendikten sonra kocasının soyadı ile birlikte soyadını kullanmasını öngörüyordu.
TBMM'de sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen madde kaldırıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis'te sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların soyadı düzenlemesini içeren maddenin çıkarıldığı açıklandı. Düzenleme kadının evlendikten sonra kocasının soyadı ile birlikte soyadını kullanmasını içeriyordu. Kaldırılan madde ile kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği ifade edildi.