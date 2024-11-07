https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/tbmmde-kadinin-soyadi-duzenlemesi-paketten-cikarildi-1090152103.html

TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı

TBMM'de 'kadının soyadı' düzenlemesi paketten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen düzenlemenin geri çekildiği açıklandı. Söz... 07.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-07T20:42+0300

2024-11-07T20:42+0300

türkiye

soyadı

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kızlık soyadı

evlilik

karar

karar tasarısı

madde

düzenleme

tbmm

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TBMM'de sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların bekarlık soyadını kullanmasını engelleyen madde kaldırıldı.Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis'te sunulan 9.Yargı Paketi'nde kadınların soyadı düzenlemesini içeren maddenin çıkarıldığı açıklandı. Düzenleme kadının evlendikten sonra kocasının soyadı ile birlikte soyadını kullanmasını içeriyordu. Kaldırılan madde ile kadınların soyadlarını tek başına kullanabileceği ifade edildi.

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