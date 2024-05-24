https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/galata-kulesi-yeniden-ziyarete-aciliyor-1084183050.html
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T21:24+0300
2024-05-24T21:24+0300
2024-05-24T21:24+0300
türkiye
istanbul
galata kulesi
ziyaret
kültür ve turizm bakanlığı
kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yarın tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240221/galata-kulesi-bir-ay-ziyarete-kapali-olacak-1080972458.html
türkiye
istanbul
galata kulesi
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istanbul, galata kulesi, ziyaret, kültür ve turizm bakanlığı, kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü
istanbul, galata kulesi, ziyaret, kültür ve turizm bakanlığı, kültür varlıkları ve müzeler genel müdürlüğü
Galata Kulesi yeniden ziyarete açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Galata Kulesi'nde gerçekleştirilen onarım ve iyileştirme çalışmaları sona erdi.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, modern teknoloji ve akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen restorasyonla kule, yarın tekrar ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.
Galata Kulesi'nde 1964-1967 yılları arasında eklenen betonarme yapılar üzerinde yapılan teknik analizler ve jeoradar raporları doğrultusunda hazırlanan projeler, modern teknolojilerle ve alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde uygulandı.
Restorasyon çalışmaları, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde tamamlandı. Yapı, hem kültürel mirası korunacak hem de ziyaretçilere ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi.
Çalışmalar aynı zamanda profesyonel dağcılar tarafından yapılan kapsamlı uygulamalarla desteklendi.
Yarın girişlere açılacak kulede, ziyaretçi yönetim planlaması çerçevesinde saat başı en fazla 100 kişi olacak şekilde kontrollü girişlere izin verilecek.