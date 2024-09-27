https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bddk-duyurdu-kredi-karti-borclari-60-aya-kadar-vadeyle-yapilandirilabilecek-1088488686.html

BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek

BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek

Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek. Yapılandırmada... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T00:17+0300

2024-09-27T00:17+0300

2024-09-27T00:58+0300

ekonomi

bddk

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

kredi

kredi kartı

borç

borç yapılandırma

karar

banka

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BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı limiti artırılamayacakYapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırdı. 1 yıl içinde başvuru şartıİhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.Asgari ödeme oranında da değişiklikKredi kartının dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75 olacak.Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.Kredi kartı yapılandırma nedir?Bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarını yapılandırma, mevcut kredi kartı borcunun ödemesini kolaylaştırmak amacıyla borcun daha uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılması olarak tanımlanıyor. Bu işlem, belirli bir faiz oranı üzerinden yapılan yeni ödeme planıyla borç yükünü hafifletmeyi ve aylık taksitleri daha yönetilebilir hale getirmeyi amaçlar.Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bankadan-konut-kredisi-indirimi-kredi-faizlerinde-dusus-basliyor-mu-1-milyon-tl-icin-odeme-tutari-1088315806.html

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