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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/bddk-duyurdu-kredi-karti-borclari-60-aya-kadar-vadeyle-yapilandirilabilecek-1088488686.html
BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek
BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek
Sputnik Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek. Yapılandırmada... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-27T00:17+0300
2024-09-27T00:58+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi
kredi kartı
borç
borç yapılandırma
karar
banka
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BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı limiti artırılamayacakYapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırdı. 1 yıl içinde başvuru şartıİhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.Asgari ödeme oranında da değişiklikKredi kartının dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75 olacak.Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.Kredi kartı yapılandırma nedir?Bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarını yapılandırma, mevcut kredi kartı borcunun ödemesini kolaylaştırmak amacıyla borcun daha uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılması olarak tanımlanıyor. Bu işlem, belirli bir faiz oranı üzerinden yapılan yeni ödeme planıyla borç yükünü hafifletmeyi ve aylık taksitleri daha yönetilebilir hale getirmeyi amaçlar.Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240923/bankadan-konut-kredisi-indirimi-kredi-faizlerinde-dusus-basliyor-mu-1-milyon-tl-icin-odeme-tutari-1088315806.html
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bddk borç yapılandırma, kredi ödeme, yapılandırma işlemi, kredi kartı 60 ay taksit, kredi kartı borcu yapılandırma
bddk borç yapılandırma, kredi ödeme, yapılandırma işlemi, kredi kartı 60 ay taksit, kredi kartı borcu yapılandırma

BDDK duyurdu: Kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek

00:17 27.09.2024 (güncellendi: 00:58 27.09.2024)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AA
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, kredi kartı borçları 60 aya kadar vadeyle yapılandırılabilecek. Yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranı referans faiz olan yüzde 3.11 olarak belirlendi.
BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi.
BDDK tarafından yapılan açıklamaya göre bireysel kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar yapılandırabilecek. Her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Kredi kartı limiti artırılamayacak

Yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak. TCMB de bireysel kredi kartlarında yapılandırmada kullanılacak azami faiz oranını referans faiz olan yüzde 3.11 ile sınırlandırdı.

1 yıl içinde başvuru şartı

İhtiyaç kredileri ise anapara ve faiz ödemelerinin 30 günden fazla gecikmesi halinde ilave kredi olmadan 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Asgari ödeme oranında da değişiklik

Kredi kartının dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya çıkarıldı. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.
BDDK'nin adımlarıyla uyumlu şekilde TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırdı. Bu kapsamda belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.
Referans oranın aynı kalması halinde azami akdi faiz oranları; dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50, 25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25 ve 150 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarında yüzde 4.75 olacak.
Kredi kartları vasıtasıyla nakit çekim/kullanım azami akdi faiz oranı ise yüzde 5 seviyesinde korundu.

Kredi kartı yapılandırma nedir?

Bireysel kredilerde ve kredi kartı borçlarını yapılandırma, mevcut kredi kartı borcunun ödemesini kolaylaştırmak amacıyla borcun daha uzun vadeye yayılarak yeniden yapılandırılması olarak tanımlanıyor. Bu işlem, belirli bir faiz oranı üzerinden yapılan yeni ödeme planıyla borç yükünü hafifletmeyi ve aylık taksitleri daha yönetilebilir hale getirmeyi amaçlar.

Kredi kartı yapılandırması nasıl yapılır?

Yapılandırma Başvurusu: Kredi kartının bağlı olduğu finansal kuruluşa yapılandırma başvurusu yapılır.
Ödeme Planı Oluşturma: Borç, bankanın belirlediği faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılır ve daha uzun vadeye yayılır.
Düşük Taksitler: Aylık taksit tutarları düşürülür, böylece borç daha yönetilebilir hale gelir.
Düzenli Ödeme: Borçlunun, yapılandırılan taksitleri düzenli olarak ödemesi gerekir.
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2024
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