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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: 'Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: 'Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-01T15:01+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu belirtti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştü'Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca 'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini' ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa'nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti. Görüşmede Papa, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-genisletilmis-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1086343814.html
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son dakika, recep tayyip erdoğan, papa francis
son dakika, recep tayyip erdoğan, papa francis

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: 'Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı'

15:01 01.08.2024 (güncellendi: 15:29 01.08.2024)
© AFP 2023 / ALESSANDRO DI MEOCumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DI MEO
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu belirtti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları birleştirme amacıyla düzenlenen olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, dünyanın sürüklendiği ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris Olimpiyatları'na tepki: İlk fırsatta Sayın Papa'yı da arayacağım
30 Temmuz, 16:31

'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca 'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini' ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa'nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti.
Görüşmede Papa, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
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