https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/cumhurbaskani-erdogan-papa-ile-gorustu-ahlaksiz-gosteriler-infiale-yol-acti-1086407530.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: 'Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü: 'Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı'

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin... 01.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-01T15:01+0300

2024-08-01T15:01+0300

2024-08-01T15:29+0300

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son dakika

recep tayyip erdoğan

papa francis

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, olimpiyat oyunlarında dini değerlere meydan okunmasının, sapkın propagandaların yapılmasının, ahlaki çöküntünün alarm zili olduğunu belirtti.İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: 'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştü'Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca 'Gazze’deki İsrail saldırılarının soykırıma dönüştüğünü, ciddi bir insani kriz yaşandığını, İsrail’in katliamlarını bazı devletlerin kendisine sağladığı diplomatik, ekonomik ve askeri şemsiye altında gerçekleştirdiğini' ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik suikast ile Lübnan’a yapılan saldırının İsrail’in tüm bölge, dünya ve insanlık için bir tehdit olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Filistin’de yaşayan Müslümanlar ve Hristiyanların huzur bulması için geç kalınmadan insanlık ittifakı olarak harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile birlikte dünyanın siyasi, güvenlik ve toplumsal yapısına kalıcı zarar verilmeden Papa'nın İsrail’e destek veren ülkelerle saldırıların durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için yapacağı görüşmelerin faydalı olacağına inandığını belirtti. Görüşmede Papa, barış için gösterdiği çaba ve dini değerlerin aşağılanmasına karşı hassasiyetleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240730/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-genisletilmis-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1086343814.html

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