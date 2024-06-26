https://anlatilaninotesi.com.tr/20240626/istanbulda-kacak-forma-operasyonu-4-buyuk-kulube-ait-binlerce-forma-ele-gecirildi-1085240812.html

İstanbul'da kaçak forma operasyonu: 4 büyük kulübe ait binlerce forma ele geçirildi

İstanbul'da kaçak forma operasyonu: 4 büyük kulübe ait binlerce forma ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yapılan operasyonda, yurt dışından kaç olarak yurda sokulduğu iddia edilen ve piyasa değeri 250 milyon liranın üzerinde olan Galatasaray... 26.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-26T11:58+0300

2024-06-26T11:58+0300

2024-06-26T11:58+0300

türkiye

forma

kaçak

galatasaray sk

fenerbahçe

trabzonspor

beşiktaş

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Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın aralarında bulunduğu dört büyük spor kulübünün futbol takımlarına ait formaların yurt dışından ülkeye kaçak olarak getirildiği ve Türkiye’de piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı.Mali değeri 250 milyon liranın üzerinde olan söz konusu formaları piyasaya sürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe alan polis, Güngören ve Esenler ilçesinde 2 işyeri ve bir depo tespit etti. Belirlenen adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlendi, 5 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dört kulübün futbol A takımlarına ait kaçak ya da sahte olduğu anlaşılan 180 bin 324 forma ve antrenman eşofmanlarının ele geçirildiği bildirildi.Ele geçirilen yeni ve eski sezonlara ait formalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.Operasyon kapsamında el konulan ürünlerin, şebeke tarafından 2024-2025 futbol sezonu öncesi piyasaya sürülmek istendiği ve milyonlarca liralık vurgun yapmaya hazırlandıkları anlaşıldı.Diğer yandan el konulan ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığı, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin sonunda ortaya çıkacak.

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forma, kaçak, galatasaray sk, fenerbahçe, trabzonspor, beşiktaş