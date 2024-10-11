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20 yıl sonra ilk kez görüldü: Mahalle karantinaya alındı
20 yıl sonra ilk kez görüldü: Mahalle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü... 11.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-11T14:26+0300
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türkiye
mavi dil
mavi dil virüsü
mavi dil hastalığı
küçük baş
büyükbaş
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İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 'mavi dil' hastalığı görüldüğü için Yazıtepe Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştı. Mahallede 1 hayvanda tespit edilen mavi dil hastalığı 20 yıl sonra bölgede ilk kez görülürken hastalığın sinek yoluyla bulaştığı belirtildi.Hastalığın karasinek aracılığı ile küçükbaş hayvanlarda görülebildiğini aktaran Muhtar Cumali Elli, "Hastalık 2004 yılında ve bu yıl ilk kez görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ateş ve topallama belirtisi oluyor. Dudaklarda şişme oluyor. Şu an için mahallemizde korkulacak bir durum yok. İnsana geçmez. Sadece küçükbaş hayvanlar arasında görülür 1 tane hayvanımızda tespit edildi ve onun da tedavisi yapılıyor. Karasinek aracılığı ile yayılım sağlayan bir enfeksiyon. Başka küçükbaş hayvana bulaş olmaması için küçükbaş hayvanlar açısından mahallemizde alım satım yasak ve karantina olarak geçiyor. Ölüm yok hayvanlarımızda tedaviler sürüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20221225/koyde-kuduz-vakasi-6-ay-karantina-uygulanacak-1064996803.html
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mavi dil, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı, küçük baş, büyükbaş
mavi dil, mavi dil virüsü, mavi dil hastalığı, küçük baş, büyükbaş

20 yıl sonra ilk kez görüldü: Mahalle karantinaya alındı

14:26 11.10.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW30615320 yıl sonra ilk kez görüldü: Mahalle karantinaya alındı
20 yıl sonra ilk kez görüldü: Mahalle karantinaya alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2024
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL - FARUK YİĞENOĞLU-AW306153
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde hayvanlarda 'mavi dil' hastalığının görüldüğü mahalle karantina altına alınırken, hastalığın 20 yıl aradan sonra ilk kez görüldüğü belirtildi.
İmamoğlu Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 'mavi dil' hastalığı görüldüğü için Yazıtepe Mahallesi karantina altına alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklanmıştı. Mahallede 1 hayvanda tespit edilen mavi dil hastalığı 20 yıl sonra bölgede ilk kez görülürken hastalığın sinek yoluyla bulaştığı belirtildi.
Hastalığın karasinek aracılığı ile küçükbaş hayvanlarda görülebildiğini aktaran Muhtar Cumali Elli, "Hastalık 2004 yılında ve bu yıl ilk kez görüldü. Küçükbaş hayvanlarda ateş ve topallama belirtisi oluyor. Dudaklarda şişme oluyor. Şu an için mahallemizde korkulacak bir durum yok. İnsana geçmez. Sadece küçükbaş hayvanlar arasında görülür 1 tane hayvanımızda tespit edildi ve onun da tedavisi yapılıyor. Karasinek aracılığı ile yayılım sağlayan bir enfeksiyon. Başka küçükbaş hayvana bulaş olmaması için küçükbaş hayvanlar açısından mahallemizde alım satım yasak ve karantina olarak geçiyor. Ölüm yok hayvanlarımızda tedaviler sürüyor" dedi.
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