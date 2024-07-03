https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/memur-ve-emeklilerin-zam-orani-belli-oldu-1085471613.html
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan... 03.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-03T10:08+0300
2024-07-03T10:08+0300
2024-07-03T11:03+0300
ekonomi
enflasyon
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Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.SSK VE BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.Memur ve memur emeklilerinin zam oranıMemur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/haziran-ayi-enflasyon-rakamlari-aciklandi-1085471200.html
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6 aylık enflasyon kaç oldu?,ssk ve bağ-kur emeklileri ne kadar zam alacak?,memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu,memur ve emeklilerin zam oranı,memur ve memur emeklilerinin zam orani
6 aylık enflasyon kaç oldu?,ssk ve bağ-kur emeklileri ne kadar zam alacak?,memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu,memur ve emeklilerin zam oranı,memur ve memur emeklilerinin zam orani
Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
10:08 03.07.2024 (güncellendi: 11:03 03.07.2024)
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.
Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.
Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.
SSK VE BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.
Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.
Memur ve memur emeklilerinin zam oranı
Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.