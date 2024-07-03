https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/memur-ve-emeklilerin-zam-orani-belli-oldu-1085471613.html

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan... 03.07.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

enflasyon

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memur

memur zammı

ekonomi

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hazine ve maliye bakanlığı

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Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.SSK VE BAĞ-KUR emeklileri ne kadar zam alacak?SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.Memur ve memur emeklilerinin zam oranıMemur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.Memur ve memur emeklileri yüzde 19,31 oranında zamma hak kazandı.

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