https://anlatilaninotesi.com.tr/20240913/narin-davasinda-8-tutuklama-hakim-karsisina-cikarilan-bir-kisi-serbest-birakildi-1087965954.html

Narin soruşturmasında anne, ağabey ve amca dahil 8 zanlı tutuklandı

Narin soruşturmasında anne, ağabey ve amca dahil 8 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol... 13.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-13T06:39+0300

2024-09-13T06:39+0300

2024-09-13T06:52+0300

türkiye

narin güran

salim güran

tutuklanma

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Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Anne ve ağabey neden tutuklandı?Narin'in anne ve ağabeyi kasten öldürme suçuna iştirakle suçlanıyor.Kimler tutuklanma talebiyle sevk edilmişti?Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi.Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.Narin'in amcası tutuklanmıştıTavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Narin'in Adli Tıp Raporu'nda ne var?Narin’in otopsi işlemlerinde 91 örnek alınmıştı.Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sına rastlanmadı.

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