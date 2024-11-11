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Marmaray'da dehşet: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu
Marmaray'da dehşet: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu
Sputnik Türkiye
İstanbul Bostancı'daki Marmaray durağında bir güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu. Olayın ardından istasyon girişinde büyük panik... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T08:10+0300
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marmaray
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polis
saldırı
saldırgan
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silah satışı
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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Marmaray durağında, dehşet dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisi M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu A.A. ile turnikeler bölgesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, beklenmedik bir şekilde şiddet olayına dönüştü ve M.T., yanında bulunan silahla A.A.’yı bacağından vurdu.Olay yerinde büyük panikSilah sesinin duyulmasıyla birlikte istasyonda bulunan yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, güvenli bir alana doğru kaçışırken, olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.Polis ve sağlık ekipleri seferber olduOlayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Güvenlik görevlisi M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Yolcuların tepkileriOlayın görgü tanıkları, yaşanan bu ani şiddet olayından dolayı şok yaşadıklarını ifade etti. “Böyle bir şeyin bu kadar kalabalık bir istasyonda yaşanması inanılır gibi değil,” diyen bir yolcu, Marmaray'daki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Sosyal medyada gündem olduMarmaray istasyonundaki bu olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, hem güvenlik görevlisinin davranışını hem de güvenlik politikalarını sorgulayan yorumlar yaptı.Yetkililerden açıklama bekleniyorOlayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve konunun detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Yolcular, güvenli bir ulaşım ortamı için daha sıkı denetim ve eğitimlerin gerekliliğine dikkat çekti.
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marmaray, polis, saldırı, saldırgan, saldırgan, silah, silah satışı, silah taşıma, metro, metro, güvenlik
marmaray, polis, saldırı, saldırgan, saldırgan, silah, silah satışı, silah taşıma, metro, metro, güvenlik

Marmaray'da dehşet: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

08:10 11.11.2024 (güncellendi: 08:14 11.11.2024)
© Sputnikmarmaray
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
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İstanbul Bostancı'daki Marmaray durağında bir güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu. Olayın ardından istasyon girişinde büyük panik yaşanırken, yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı ve güvenlik görevlisi gözaltına alındı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Marmaray durağında, dehşet dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisi M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu A.A. ile turnikeler bölgesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, beklenmedik bir şekilde şiddet olayına dönüştü ve M.T., yanında bulunan silahla A.A.’yı bacağından vurdu.

Olay yerinde büyük panik

Silah sesinin duyulmasıyla birlikte istasyonda bulunan yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, güvenli bir alana doğru kaçışırken, olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Polis ve sağlık ekipleri seferber oldu

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Güvenlik görevlisi M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Yolcuların tepkileri

Olayın görgü tanıkları, yaşanan bu ani şiddet olayından dolayı şok yaşadıklarını ifade etti. “Böyle bir şeyin bu kadar kalabalık bir istasyonda yaşanması inanılır gibi değil,” diyen bir yolcu, Marmaray'daki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medyada gündem oldu

Marmaray istasyonundaki bu olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, hem güvenlik görevlisinin davranışını hem de güvenlik politikalarını sorgulayan yorumlar yaptı.

Yetkililerden açıklama bekleniyor

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve konunun detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Yolcular, güvenli bir ulaşım ortamı için daha sıkı denetim ve eğitimlerin gerekliliğine dikkat çekti.
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