https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/marmarayda-dehset-guvenlik-gorevlisi-yolcuyu-vurdu-1090246123.html

Marmaray'da dehşet: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

Marmaray'da dehşet: Güvenlik görevlisi yolcuyu vurdu

Sputnik Türkiye

İstanbul Bostancı'daki Marmaray durağında bir güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu. Olayın ardından istasyon girişinde büyük panik... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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marmaray

türkiye

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İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Bostancı Marmaray durağında, dehşet dolu dakikalar yaşandı. Güvenlik görevlisi M.T., henüz bilinmeyen bir nedenle yolcu A.A. ile turnikeler bölgesinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, beklenmedik bir şekilde şiddet olayına dönüştü ve M.T., yanında bulunan silahla A.A.’yı bacağından vurdu.Olay yerinde büyük panikSilah sesinin duyulmasıyla birlikte istasyonda bulunan yolcular arasında büyük bir panik yaşandı. Vatandaşlar, güvenli bir alana doğru kaçışırken, olay anı cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı.Polis ve sağlık ekipleri seferber olduOlayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. Güvenlik görevlisi M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Yolcuların tepkileriOlayın görgü tanıkları, yaşanan bu ani şiddet olayından dolayı şok yaşadıklarını ifade etti. “Böyle bir şeyin bu kadar kalabalık bir istasyonda yaşanması inanılır gibi değil,” diyen bir yolcu, Marmaray'daki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.Sosyal medyada gündem olduMarmaray istasyonundaki bu olay, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcılar, hem güvenlik görevlisinin davranışını hem de güvenlik politikalarını sorgulayan yorumlar yaptı.Yetkililerden açıklama bekleniyorOlayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmazken, güvenlik tedbirlerinin artırılması ve konunun detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Yolcular, güvenli bir ulaşım ortamı için daha sıkı denetim ve eğitimlerin gerekliliğine dikkat çekti.

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