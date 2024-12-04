https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/engelli-araclarinda-yeni-duzenleme-otvsiz-araci-olanlar-dikkat-1091140366.html
Engelli araçlarında yeni düzenleme: ÖTV'siz aracı olanlar dikkat
Engelli araçlarında yeni düzenleme: ÖTV'siz aracı olanlar dikkat
Sputnik Türkiye
Engelli araçlarına yeni düzenleme geldi. ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçların kullanımına ilişkin sınırlamalar getirildi. Araçların, engelli kişi... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T09:18+0300
2024-12-04T09:18+0300
2024-12-04T09:30+0300
ekonomi
engelli
resmi gazete
karavan
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Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Engellilere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlar için kullanım şartları yeniden düzenlendi. Buna göre, “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve ÖTV’den muaf olarak alınan aracın yalnızca engelli kişi tarafından kullanılması gerekir” ibaresi araç tescil kayıtlarına işlenecek.Engelli aracı kullanımında üçüncü kişiye yasakDüzenleme kapsamında, engelli aracının, engelli kişi araçta olsa dahi, engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi yalnızca yetkili kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ile mümkün olacak. Belge olmaması durumunda, aracın engelli olmayan kişilerce kullanılması yasaklandı. Bu kuralın ihlali halinde, durumun tespit edildiği yerdeki defterdarlığa bildirim yapılacağı belirtildi.Araç sahibinin birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, eşi, ya da noterce düzenlenmiş iş akdiyle istihdam edilen sürücüler arasından en fazla iki kişinin ismi tescil kayıtlarına işlenecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç alımı sırasında vergi dairesi müdürlüklerine sunulan taahhütnameye dayalı olarak kayıtlara geçecek.Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek. Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.' Böylece yönetmelikle beraber engelli raporu ile ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı eğer gerekli belge yoksa yasaklanmış oldu.Karavanlar için tescil belgesiAyrıca alınan kararlara göre yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 9. maddesi değişiklikten önce şu şekildeydi:"Bu Yönetmelik hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir."750 kilogram limitinin kaldırılmasıyla tüm çekme karavanlar söz konusu madde tarafından kapsanmış oldu. Dolayısıyla karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak. Tescilleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. Şu anda olduğu gibi O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.İlgili maddedeki değişiklik 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/arac-sahipleri-dikkat-plakada-noter-zorunlulugu-kalkti-islemler-e-devlete-tasindi-1091139089.html
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Engelli araçlarında yeni düzenleme: ÖTV'siz aracı olanlar dikkat
09:18 04.12.2024 (güncellendi: 09:30 04.12.2024)
Engelli araçlarına yeni düzenleme geldi. ÖTV muafiyetinden yararlanarak alınan araçların kullanımına ilişkin sınırlamalar getirildi. Araçların, engelli kişi dışında kullanması yasaklandı. Engelli araçlarını engelli kişi dışında kullanan ve tescil belgesine işletmeyenler yakalandıklarında defterdarlığa bildirilecek.
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları tarafından hazırlanan 'Araçlarin Satış, Devi̇r ve Tesci̇l Hi̇zmetleri̇ni̇n Yürütülmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasına Dai̇r Yönetmeli̇k' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Engellilere yönelik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlar için kullanım şartları yeniden düzenlendi. Buna göre, “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve ÖTV’den muaf olarak alınan aracın yalnızca engelli kişi tarafından kullanılması gerekir” ibaresi araç tescil kayıtlarına işlenecek.
Engelli aracı kullanımında üçüncü kişiye yasak
Düzenleme kapsamında, engelli aracının, engelli kişi araçta olsa dahi, engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabilmesi yalnızca yetkili kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ile mümkün olacak. Belge olmaması durumunda, aracın engelli olmayan kişilerce kullanılması yasaklandı. Bu kuralın ihlali halinde, durumun tespit edildiği yerdeki defterdarlığa bildirim yapılacağı belirtildi.
Araç sahibinin birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, eşi, ya da noterce düzenlenmiş iş akdiyle istihdam edilen sürücüler arasından en fazla iki kişinin ismi tescil kayıtlarına işlenecek. Bu kişilerin kimlik bilgileri, araç alımı sırasında vergi dairesi müdürlüklerine sunulan taahhütnameye dayalı olarak kayıtlara geçecek.
Buna göre engelli araçların tescilinde “Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir” şeklinde şerh işlenecek.
Yönetmeliğe göre 'söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak. İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasak olacak.'
Böylece yönetmelikle beraber engelli raporu ile ÖTV’siz alınan araçların, üçüncü kişiler tarafından kullanımı eğer gerekli belge yoksa yasaklanmış oldu.
Karavanlar için tescil belgesi
Ayrıca alınan kararlara göre yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Yönetmeliğin 9. maddesi değişiklikten önce şu şekildeydi:
"Bu Yönetmelik hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir."
750 kilogram limitinin kaldırılmasıyla tüm çekme karavanlar söz konusu madde tarafından kapsanmış oldu. Dolayısıyla karavanlar için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak. Tescilleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. Şu anda olduğu gibi O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.
İlgili maddedeki değişiklik 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.