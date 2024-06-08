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Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T19:12+0300
2024-06-08T19:12+0300
2024-06-08T19:31+0300
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türkiye ampute milli takımı
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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.
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ampute milli takımı, ampute, türkiye ampute milli takımı
ampute milli takımı, ampute, türkiye ampute milli takımı
Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu
19:12 08.06.2024 (güncellendi: 19:31 08.06.2024)
2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenen Türkiye, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı.
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu.
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın üçüncüsü, Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi.
Camille Fournier Stadı'nda oynanan final maçında Türkiye, İspanya ile karşılaştı.
Milli takım, maçın ilk yarısını kaptan Rahmi Özcan'ın 15. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Ömer Güleryüz'ün 28. dakikada köşe vuruşundan attığı şık golle skoru 2-0 yapan Türkiye, Fatih Şentürk'ün 33. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı üçe çıkardı: 3-0.
Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Ampute Futbol Milli Takımı, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
2017 ve 2021 yıllarında yapılan Avrupa şampiyonalarında da kupayı kazanma başarısı gösteren Türkiye, böylece üst üste üçüncü kez şampiyonluğa ulaştı.