https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/unlu-sanatci-mazhar-alansonun-evlat-acisi-1088820793.html
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mazhar Alanson, Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'u kaybetti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T14:34+0300
2024-10-04T14:34+0300
2024-10-04T14:46+0300
yaşam
mazhar alanson
mfö
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Türk pop ve rock müzik tarihinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson, ünlü sanatçının Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/cem-yilmaz-ozkan-uguru-olum-yil-donumunde-andi-kalbimizdesin-agabey-1085640062.html
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Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
14:34 04.10.2024 (güncellendi: 14:46 04.10.2024)
Mazhar Alanson, Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'u kaybetti.
Türk pop ve rock müzik tarihinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson, ünlü sanatçının Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelmişti.