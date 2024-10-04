https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/unlu-sanatci-mazhar-alansonun-evlat-acisi-1088820793.html

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mazhar Alanson, Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'u kaybetti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T14:34+0300

2024-10-04T14:34+0300

2024-10-04T14:46+0300

yaşam

mazhar alanson

mfö

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Türk pop ve rock müzik tarihinin efsane gruplarından MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. 50 yaşındaki Eda Alanson, ünlü sanatçının Hale Alanson'la evliliğinden dünyaya gelmişti.

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