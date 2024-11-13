https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html
Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması
Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması
Sputnik Türkiye
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon... 13.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-13T21:01+0300
2024-11-13T21:01+0300
2024-11-13T21:11+0300
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ankara cumhuriyet başsavcılığı
mansur yavaş
konser
soruşturma
inceleme
para
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere Başsavcılık tarafından inceleme kararı verildi.Ankara'da düzenlenen konserlerde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu hakkında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ödeme belgelerini yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazıldığını belirten Başsavcılık suç unsuruna rastlanması halinde savcılığa bilgi verilmesini istedi. Ayrıca gelen şikayet dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri gelen şikayetleri inceleyerek ABB konserleri hakkında rapor çıkaracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ankara-buyuksehir-belediye-meclisinde-29-ekim-konseri-icin-69-milyon-liralik-butce-tartismasi-1090164319.html
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ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, mansur yavaş, konser, soruşturma, inceleme, para
ankara, ankara cumhuriyet başsavcılığı, mansur yavaş, konser, soruşturma, inceleme, para
Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması
21:01 13.11.2024 (güncellendi: 21:11 13.11.2024)
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Olay hakkında inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na yazı yazdı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere Başsavcılık tarafından inceleme kararı verildi.
Ankara'da düzenlenen konserlerde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu hakkında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ödeme belgelerini yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazıldığını belirten Başsavcılık suç unsuruna rastlanması halinde savcılığa bilgi verilmesini istedi. Ayrıca gelen şikayet dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri gelen şikayetleri inceleyerek ABB konserleri hakkında rapor çıkaracak.