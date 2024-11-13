https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/bassavciliktan-ankara-buyuksehir-belediyesine-halk-konseri-sorusturmasi-1090364853.html

Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması

Başsavcılıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'halk konseri' soruşturması

Sputnik Türkiye

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen halk konserlerinde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-13T21:01+0300

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türkiye

ankara

ankara cumhuriyet başsavcılığı

mansur yavaş

konser

soruşturma

inceleme

para

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere Başsavcılık tarafından inceleme kararı verildi.Ankara'da düzenlenen konserlerde Ebru Gündeş'in 69.5 milyon lira, Mor ve Ötesi'nin 71 milyon lira, Mert Demir'in 10 milyon lira, Candan Erçetin ve Murda'nın ise 80 milyon lira aldığı iddia edilmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konu hakkında iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek ödeme belgelerini yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konserler hakkında inceleme başlattığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'na müzekkere yazıldığını belirten Başsavcılık suç unsuruna rastlanması halinde savcılığa bilgi verilmesini istedi. Ayrıca gelen şikayet dilekçelerinin İçişleri Bakanlığı'na gönderilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişleri gelen şikayetleri inceleyerek ABB konserleri hakkında rapor çıkaracak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/ankara-buyuksehir-belediye-meclisinde-29-ekim-konseri-icin-69-milyon-liralik-butce-tartismasi-1090164319.html

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