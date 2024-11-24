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Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'da darp ve cinsel istismar sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek... 24.11.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
sıla bebek
elif akyüz
teyze
intihar
balkon
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.27 yaşındaki Akyüz'ün ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yeğeninin ölümünden sonra psikolojik olarak kendini toparlayamayan Elif Akyüz'ün intihar ettiği öne sürüldü.Akyüz'ün cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Elif Akyüz'ün Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Sıla'nın ölümünden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtığı biliniyordu.Sıla bebek 1 ay sonra hayata veda ettiTekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html
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Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

20:31 24.11.2024 (güncellendi: 20:32 24.11.2024)
© İHA / HALİL DAĞ-AW336169 Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz
 Tekirdağ'da Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2024
© İHA / HALİL DAĞ-AW336169
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Tekirdağ'da darp ve cinsel istismar sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Akyüz'ün intihar ettiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
27 yaşındaki Akyüz'ün ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yeğeninin ölümünden sonra psikolojik olarak kendini toparlayamayan Elif Akyüz'ün intihar ettiği öne sürüldü.
Akyüz'ün cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Elif Akyüz'ün Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Sıla'nın ölümünden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtığı biliniyordu.

Sıla bebek 1 ay sonra hayata veda etti

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti.
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