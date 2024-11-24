https://anlatilaninotesi.com.tr/20241124/sila-bebegin-teyzesi-balkondan-duserek-hayatini-kaybetti-sorusturma-baslatildi-1090769069.html

Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'da darp ve cinsel istismar sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek... 24.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

sıla bebek

elif akyüz

teyze

intihar

balkon

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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.27 yaşındaki Akyüz'ün ölümüyle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Yeğeninin ölümünden sonra psikolojik olarak kendini toparlayamayan Elif Akyüz'ün intihar ettiği öne sürüldü.Akyüz'ün cesedi otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Elif Akyüz'ün Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için Sıla'nın ölümünden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açtığı biliniyordu.Sıla bebek 1 ay sonra hayata veda ettiTekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darp edilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de yaşamını yitirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/sila-bebek-iddianamesi-tamamlandi-annenin-cezaevinde-intihara-kalkistigi-ortaya-cikti--1090710348.html

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