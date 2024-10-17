https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/avrupa-yakasinin-kubilayi-vural-celik-hayatini-kaybetti-1089357905.html

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Avrupa Yakası dizisi ile tanınan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından... 17.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Bir Demet Tiyatro, Seksenler, G.O.R.A ve Organize İşler gibi yapımlarda oynayan Vural Çelik hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Vural Çelik'in 51 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Evinde akşam saat 19.00 sıralarında ölü bulunan Vural Çelik'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı.Vural Çelik kimdir?Türk oyuncu Vural Çelik kariyerine tiyatro ile başladı ve sahnede sergilediği başarılı performanslarla adını duyurdu. Tiyatrodaki başarısının ardından televizyon dünyasına adım atan Vural Çelik, birçok sevilen Türk dizisinde rol aldı. Komedi ve karakter oyunculuğu ile tanınan Çelik, izleyiciye keyifli anlar yaşatan karakterlere hayat verdi. Bir Demet Tiyatro, Seksenler, G.O.R.A, Organize İşler ve Avrupa Yakası'nda Kubilay karakteri ile tanındı.

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avrupa yakası'nın kubilay öldü mü, vural çelik öldü mü, vural çelik neden öldü, vural çelik ölüm nedeni