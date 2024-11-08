https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/narin-guran-cinayeti-davasinin-ikinci-gununde-salonda-gerginlik-baba-arif-guran-aglayarak-terk-etti-1090170011.html

Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik: Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününde salonda gerginlik: Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine ikinci günde de devam ediliyor. Davanın ikinci gününe tanıkların... 08.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-08T10:23+0300

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ikinci gününe girildi. Davada dün tutuklu sanıklar; anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar dinlendi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor. Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Duruşma salonunda gerginlik: Arif Güran hastaneye kaldırıldıTanıkların dinlendiği mahkeme salonunda eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren tanık Enes Baran'a soru sorduğu esnada baba Arif Güran sinir krizi geçirdi. Baba Arif Güran, ”Kızımdan bahsederek anlatmayın. Yeter. Allah için. Yeter yeter yeter. Gözümün içine baka baka anlatıyorlar” diyerek sinir krizi geçirerek mahkeme salonundan çıktı. Güran ailesi bu duruma tepki gösterirken mahkeme başkanı Güran ailesini sakinleştirmeye çalıştı. Arif Güran, mahkeme salonundan çıktıktan sonra fenalaştı. Bunun üzerine adliye yakınlarında bekleyen ambulans çağırıldı. Arif Güran, sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Arif Güran, Diyarbakır Adliye Sarayı önüne getirilen ambulans ile tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.Narin Güran davasında gerginlikDiyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren, Narin'in ağabeyi Baran Güran’a soruyor: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın. Salim Güran "Sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim. Arif Bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye.Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Güran "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.Habertürk'ün aktardığına göre, duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e isyan edip, "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da "Böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti ve kendilerini sakinleştirmeye çalıştı.Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241107/anne-yuksel-gurandan-mahkeme-baskaninin-narini-sen-mi-oldurdun-sorusuna-yanit-1090143590.html

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