https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/balikesirdeki-patlayici-uretim-fabrikasinda-buyuk-patlama-meydana-geldi-vali-acikladi-olu-ve-1091953735.html
Balıkesir'deki mühimmat üretim fabrikasında büyük patlama meydana geldi: 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Balıkesir'deki mühimmat üretim fabrikasında büyük patlama meydana geldi: 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Karesi ilçesindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama, çevrede paniğe yol açtı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda 12 kişinin... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T09:37+0300
2024-12-24T09:37+0300
2024-12-24T10:11+0300
türkiye
balıkesir
emniyet müdürlüğü
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fabrika
ölü
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Balıkesir’in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren bir patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, patlamanın sebebinin araştırıldığını belirtti.Çevrede büyük panikPatlama, fabrikanın bulunduğu çevrede büyük paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İsmail Ustaoğlu: 12 kişi öldü, 3 yaralı varBasına açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve şimdilik ölenlerin sayısının 12 kişi olduğunu ve 3 kişinin hastanede yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca Vali Ustaoğlu, sabotaj ihtimali de olmadığını duyurdu. 4 Cumhuriyet Savcısı araştırma için görevlendirildi.Patlayıcı Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, "Patlama kapsül imalatının olduğu yerde gerçekleşmiş, epey hassas bir bölge. Daha yüksek hasasiyetin olduğu, çevreye etkisinin daha fazla olduğu bir yer burası." dedi.Soruşturma başlatıldıPatlamanın sebebini belirlemek amacıyla Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, fabrikanın güvenlik prosedürlerinin ve patlamaya neden olabilecek unsurların incelendiğini belirtti.Resmi açıklamalar yapılacakVali İsmail Ustaoğlu, halkın doğru bilgilendirilmesi adına gelişmelerin resmi kanallardan duyurulacağını ifade etti. Patlama nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yakınlardaki kişilerin olay yerine yaklaşmamaları istendi.Olay yerinde i̇ncelemeler sürüyorYetkililer, olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini ve fabrikanın çevresinde olası tehlikelerin değerlendirildiğini açıkladı. Patlamanın etkisiyle çevrede oluşan hasarın boyutu da araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/hava-kosullarina-dikkat-bingolde-yolcu-otobusu-devrildi-olu-ve-yaralilar-var-1091950568.html
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Balıkesir'deki mühimmat üretim fabrikasında büyük patlama meydana geldi: 12 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var
09:37 24.12.2024 (güncellendi: 10:11 24.12.2024)
Balıkesir’in Karesi ilçesindeki bir patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama, çevrede paniğe yol açtı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni araştırılırken, bölgedeki incelemeler devam ediyor. İşte detaylar…
Balıkesir’in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren bir patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olayda ölü ve yaralıların olduğunu açıklayarak, patlamanın sebebinin araştırıldığını belirtti.
Patlama, fabrikanın bulunduğu çevrede büyük paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İsmail Ustaoğlu: 12 kişi öldü, 3 yaralı var
Basına açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu ve şimdilik ölenlerin sayısının 12 kişi olduğunu ve 3 kişinin hastanede yaralı olduğunu duyurdu. Ayrıca Vali Ustaoğlu, sabotaj ihtimali de olmadığını duyurdu. 4 Cumhuriyet Savcısı araştırma için görevlendirildi.
Patlayıcı Mühendisliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, "Patlama kapsül imalatının olduğu yerde gerçekleşmiş, epey hassas bir bölge. Daha yüksek hasasiyetin olduğu, çevreye etkisinin daha fazla olduğu bir yer burası." dedi.
Patlamanın sebebini belirlemek amacıyla Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, fabrikanın güvenlik prosedürlerinin ve patlamaya neden olabilecek unsurların incelendiğini belirtti.
Resmi açıklamalar yapılacak
Vali İsmail Ustaoğlu, halkın doğru bilgilendirilmesi adına gelişmelerin resmi kanallardan duyurulacağını ifade etti. Patlama nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yakınlardaki kişilerin olay yerine yaklaşmamaları istendi.
Olay yerinde i̇ncelemeler sürüyor
Yetkililer, olay yerindeki incelemelerin devam ettiğini ve fabrikanın çevresinde olası tehlikelerin değerlendirildiğini açıkladı. Patlamanın etkisiyle çevrede oluşan hasarın boyutu da araştırılıyor.