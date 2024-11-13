https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/izmirde-aids-olan-13-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1090367237.html

İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İzmir'de AIDS olan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kız çocuğunun yapılan kan testlerinde HIV pozitif olduğu tespit edildi. AIDS hastalığının... 13.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-13T23:43+0300

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İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun kemik erimesi şüphesiyle getirildiği hastanede AIDS olduğu belirlendi.NTV'nin aktardığına göre kemik erimesi şüphesi ile hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki kız çocuğu HIV pozitif çıktı. Tedavi altına alınan çocuğun cinsel istismara uğradığı belirlenirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. AIDS'in son evresinde olan kızın aşırı zayıfladığı ifade edildi.Çocuklarda HIV vakalarının artışta olduğu belirtilirken İstanbul Tıp Fakültesi'nde 100'ü aşkın çocuğun tedavi altında olduğu açıklandı.AIDS nedir?Cinsel yolla bulaşan hastalığın ilk 10 yıl kendini belli etmediği daha sonra ise kişide aşırı zayıflama ve halsizlikle ölüm yaşattığı ifade edildi. HIV pozitif olan kişilerin ilaç tedavisi ile uzun yıllar yaşayabildiği ancak tedavi olmayanların diğer bireylere de kan ve cinsel yolla virüsü bulaştırabildiği açıklandı. Uzmanlar, tedavi edilmediği takdirde HIV pozitif hastalığının AIDS'e döneceğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231130/turk-dermatoloji-dernegi-acikladi-turkiyede-aids-son-6-yilda-4-kat-artti-1077959456.html

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