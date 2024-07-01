Sinan Ateş davasında tetikçi ifade değiştirdi, MHP'nin talebi reddedildi: Azmettirici kim?

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Sinan Ateş cinayeti davası, kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği bir konu olarak bugün başladı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in 5 polis tarafından... 01.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-01T12:14+0300
2024-07-01T12:14+0300
türkiye
sinan ateş
dava
cinayet
ayşe ateş
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda beş gün sürecek.Duruşmaya yoğun katılımAteş ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler de duruşmayı takip ediyor.Ayşe Ateş'e çelik yelekli korumaHalk TV'nin haberine göre, Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelek giyerek ve 5 polis eşliğinde geldi. Çevrede yüzlerce polis görev yaptı. Ateş, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kurulacak. Ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı yapılması ve eksik olan delillerin tamamlanması gerekiyor" dedi.Özel ve Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş'in yanındaCHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 ay sonra görülen ilk duruşmada Ayşe Ateş'in yanında oturdu.İfadesini değiştirdiTutuklu sanıklardan Eray Özyağcı, duruşmada ifadesini değiştirdi. Özyağcı, "Doğukan Çep’i korumak için başlangıçta farklı ifade verdim" dedi. Cinayeti Doğukan Çep ile birlikte planladığını belirtti.Özyağcı, “Benim Ankara’ya gitmem lazım’ dedim Doğukan Çep’e. Bana araba ayarladı. Doğukan Çep’in azmettirici olduğunu saklamak için başlangıçta farklı ifade verdim sanki ben planlamışım sadece gibi, onu korumak satmamak için” dedi.Sinan Ateş’e yönelik saldırıyı Doğukan Çep ile birlikte planladıklarını ve Doğukan Çep’in anlaşmazlık nedeniyle kendisini Sinan Ateş’i vurmak için Ankara’ya gönderdiğini açıklayan ve savcılık ifadesini değiştiren Çep şunları kaydetti:'Azmettiriciyim'“Ben bu davanın baş aktörüyüm, azmettiricisiyim ifade vermek istiyorum” diyerek söz alan Doğukan Çep’e Mahkeme Başkanı, ''Sıran gelince ifade vereceksin'' dedi.MHP'ni̇n katılım talebi̇ne retAvukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Dilekçe sundu.Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti.Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdiMahkeme başkanı uyardı: 'Bay Kemal nerede?'Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre, duruşmada Doğukan Çep'in "Bay Kemal nerede?" diye bağırması üzerine jandarmalar tarafından salondan çıkarıldığı belirtildi. MHP'nin davaya katılım talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
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sinan ateş davası, mhp sinan ateş
sinan ateş davası, mhp sinan ateş

Sinan Ateş davasında tetikçi ifade değiştirdi, MHP'nin talebi reddedildi: Azmettirici kim?

12:14 01.07.2024
© İHAÜlkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2024
© İHA
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Sinan Ateş cinayeti davası, kamuoyunun uzun süredir yakından takip ettiği bir konu olarak bugün başladı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in 5 polis tarafından korunarak gelmesi dikkat çekti. Ayşe Ateş, çelik yelek giymiş halde duruşma salonuna giriş yaparken, MHP'nin davaya dahil olma dilekçesi ise reddedildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Duruşma, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda beş gün sürecek.

Duruşmaya yoğun katılım

Ateş ailesinin yanı sıra, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimler de duruşmayı takip ediyor.

Ayşe Ateş'e çelik yelekli koruma

Halk TV'nin haberine göre, Ayşe Ateş duruşmaya çelik yelek giyerek ve 5 polis eşliğinde geldi. Çevrede yüzlerce polis görev yaptı. Ateş, duruşma öncesi yaptığı açıklamada, "Eksik bir iddianame ile yarım bir mahkeme kurulacak. Ayrılan dosyadaki 17 kişi hakkında gerekli işlemlerin hızlı yapılması ve eksik olan delillerin tamamlanması gerekiyor" dedi.

Özel ve Kılıçdaroğlu Ayşe Ateş'in yanında

CHP lideri Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 ay sonra görülen ilk duruşmada Ayşe Ateş'in yanında oturdu.

İfadesini değiştirdi

Tutuklu sanıklardan Eray Özyağcı, duruşmada ifadesini değiştirdi. Özyağcı, "Doğukan Çep’i korumak için başlangıçta farklı ifade verdim" dedi. Cinayeti Doğukan Çep ile birlikte planladığını belirtti.
Özyağcı, “Benim Ankara’ya gitmem lazım’ dedim Doğukan Çep’e. Bana araba ayarladı. Doğukan Çep’in azmettirici olduğunu saklamak için başlangıçta farklı ifade verdim sanki ben planlamışım sadece gibi, onu korumak satmamak için” dedi.
Sinan Ateş’e yönelik saldırıyı Doğukan Çep ile birlikte planladıklarını ve Doğukan Çep’in anlaşmazlık nedeniyle kendisini Sinan Ateş’i vurmak için Ankara’ya gönderdiğini açıklayan ve savcılık ifadesini değiştiren Çep şunları kaydetti:

"Aşkın beni aradı ve ‘acilen İstanbul’a gitmem lazım, işim çıktı’ dedi. Ben Suat abiden haber almadım. Doğukan’dan haber aldım bana Sinan Ateş’in yanında iki kişi olduğunu söyledi ve bana ‘Ayaklarından vur sadece Sinan Ateş’in, Diğerleriyle uğraşma’ dedi.

Ben sadece ayaklarına ateş ettim. Ben kaçarken Sinan Ateş’in yanındakiler bana ateş etti. Ben de onlara. Ben kaçarken ‘Reis vuruldu, reis vuruldu’ diye sesler geldiğini işittim.

Sonrasında motora bindik ve Gölbaşı’na doğru gittik. Ardından beni Doğukan aradı ve ‘Sinan Ateş ölmüş, ben sana demedim mi ayaklarından vur’ dedi. Ben de ‘Vallahi ben sadece ayaklarına ateş ettim’ dedim.”

'Azmettiriciyim'

“Ben bu davanın baş aktörüyüm, azmettiricisiyim ifade vermek istiyorum” diyerek söz alan Doğukan Çep’e Mahkeme Başkanı, ''Sıran gelince ifade vereceksin'' dedi.

MHP'ni̇n katılım talebi̇ne ret

Avukat İbrahim Ethem Yiğit, Çağrı Campak MHP adına davaya katılma talebinde bulundu. Dilekçe sundu.
Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre; mahkeme Başkanı suçtan zarar gören sıfatı olmadığı gerekçesiyle avukatların talebini reddetti.
Bu sırada alkış sesleri duyuldu. Mahkeme başkanı uyardı. Sanık avukatları, diğer parti liderlerinin müşteki bölümünde oturmasına tepki gösterdi

Mahkeme başkanı uyardı: 'Bay Kemal nerede?'

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre, duruşmada Doğukan Çep'in "Bay Kemal nerede?" diye bağırması üzerine jandarmalar tarafından salondan çıkarıldığı belirtildi. MHP'nin davaya katılım talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.
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