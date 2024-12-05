https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/eski-akut-baskani-nasuh-mahruki-tahliye-edildi-1091215001.html
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Mahruki tahliye edildi. 05.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-05T17:57+0300
2024-12-05T17:57+0300
2024-12-05T18:43+0300
türkiye
nasuh mahruki
tahliye
hapis
hapis cezası
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3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi.Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tammalnmış ve hazırlanan iddianamede Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler sebebiyle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ile görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu dile getirilmişti.3 yıla kadar hapsi isteniyorduHazırlanan iddianamede ayrıca Mahruki'nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtilmişti. İddianamede şüpheli Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/nasuh-mahruki-26-aralikta-hakim-karsisina-cikacak-1091162143.html
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nasuh mahruki, tahliye, hapis, hapis cezası
nasuh mahruki, tahliye, hapis, hapis cezası
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi
17:57 05.12.2024 (güncellendi: 18:43 05.12.2024)
Sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Mahruki tahliye edildi.
3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tahliye edildi.
Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Mahruki’ye yönelik yürütülen soruşturma tammalnmış ve hazırlanan iddianamede Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler sebebiyle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ile görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu dile getirilmişti.
3 yıla kadar hapsi isteniyordu
Hazırlanan iddianamede ayrıca Mahruki'nin üzerine atılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama’ suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtilmişti.
İddianamede şüpheli Mahruki’nin ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.