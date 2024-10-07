Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
23 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
09:47
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
10:18
1 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
10:45
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:12
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
11:23
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
11:31
1 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
11:42
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
12:11
1 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
12:19
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
18:10
3 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
18:19
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
18:56
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:04
3 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
19:34
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
20:13
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
20:34
3 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:47
5 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
21:09
7 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
21:28
5 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
21:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
22:14
1 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
22:32
4 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
22:46
4 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
23:04
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
23:16
4 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
23:31
1 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
23:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Japonya nüfusu yaşlanıyor: 'Bu Batılı emperyallerin bizim gibi ülkelere yutturduğu bir drajedir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
12:05
83 dk
HABER MASASI
Türkiye cuma günü iki kadının vahşice katledilmesiyle sarsıldı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yine ölüm getirdi: 20 yıllık Afganistan işgali
19:09
9 dk
SESLİ HABER
Al Pacino nabzı durduktan sonra gördüklerini anlattı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı: Ukrayna'daki çatışmanın sürmesinin tek sebebi Batı desteği
19:33
1 dk
SESLİ HABER
Yeni Zelanda, dünya savaşından beri ilk kez gemi kaybetti
19:42
1 dk
SESLİ HABER
İş başvurusuna 48 yıl sonra yanıt geldi: Gizemi çözüldü
19:49
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/recai-kutan-94-yasinda-hayatini-kaybetti-1088910230.html
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T12:00+0300
2024-10-07T12:49+0300
türkiye
saadet
saadet partisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088910335_0:75:954:611_1920x0_80_0_0_a838d217a4089f9c7a974741b7285f38.jpg
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.Recai Kutan kimdir? Recai Kutan hakkında bilgilerMalatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı.1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/mazhar-alansonun-aci-gunu-kizi-eda-alanson-neden-oldu-eda-alansonun-hastaligi-neydi-eda-alanson-kac-1088825122.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088910335_0:0:954:715_1920x0_80_0_0_d16d9683dae4cfc2293bb25c9c47f42f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recai kutan kimdir, recai kutan öldü mü, recai kutan kaç yaşındaydı, recai kutan neden öldü, recai kutan hangi görevlerde bulundu, recai kutan nereli
recai kutan kimdir, recai kutan öldü mü, recai kutan kaç yaşındaydı, recai kutan neden öldü, recai kutan hangi görevlerde bulundu, recai kutan nereli

Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

12:00 07.10.2024 (güncellendi: 12:49 07.10.2024)
Recai Kutan
Recai Kutan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
Abone ol
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Recai Kutan kimdir? Recai Kutan nereli? Recai Kutan hangi görevlerde bulundu?
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Recai Kutan kimdir? Recai Kutan hakkında bilgiler

Malatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.
Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı.
1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.
Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.
Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
Eda Alanson - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
TÜRKİYE
Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı Eda Alanson neden öldü? Eda Alanson’un hastalığı neydi? Eda Alanson kaç yaşındaydı?
4 Ekim, 15:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала