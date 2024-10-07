https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/recai-kutan-94-yasinda-hayatini-kaybetti-1088910230.html
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T12:00+0300
2024-10-07T12:00+0300
2024-10-07T12:49+0300
türkiye
saadet
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Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.Recai Kutan kimdir? Recai Kutan hakkında bilgilerMalatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı.1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.
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recai kutan kimdir, recai kutan öldü mü, recai kutan kaç yaşındaydı, recai kutan neden öldü, recai kutan hangi görevlerde bulundu, recai kutan nereli
recai kutan kimdir, recai kutan öldü mü, recai kutan kaç yaşındaydı, recai kutan neden öldü, recai kutan hangi görevlerde bulundu, recai kutan nereli
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
12:00 07.10.2024 (güncellendi: 12:49 07.10.2024)
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi, Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Recai Kutan kimdir? Recai Kutan nereli? Recai Kutan hangi görevlerde bulundu?
Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti. Recai Kutan'ın ölüm haberi Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Saadet Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun" denildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Recai Kutan için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş mesajında, "Millî Görüş hareketinin duayenlerinden; ahlakı, kişiliği ve devlet adamlığıyla Türk siyasetinin saygın isimlerinden, ömrünü Allah'ın rızasına ve Türkiye'nin kalkınmasına adayan Recai Kutan ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim onu rahmetiyle kuşatsın, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Recai Kutan kimdir? Recai Kutan hakkında bilgiler
Malatya'da 1930'da dünyaya gelen Kutan, 1947'de Malatya Lisesinden, 1952'de ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun oldu.
1952-1966 arasında DSİ'de görev yapan Kutan, Diyarbakır DSİ 10. Bölge Müdürlüğü döneminde önemli GAP çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yaptı.
Milli Selamet Partisi (MSP) Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle 1974'te siyasi çalışmalarına başlayan Kutan,16, 20. ve 21. Dönem Malatya Milletvekili olarak TBMM'de yerini aldı.
1977 seçimlerinde Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olan Kutan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra diğer MSP yöneticileriyle beraber 10,5 ay hapis yattı.
Kutan, 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisinde Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
54. Hükümet'in görevde olduğu 1996-1997 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Kutan, Refah Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisinin Genel Başkanı oldu.
Fazilet Partisinin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı olan Kutan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve ESAM Genel Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.