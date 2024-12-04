https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2024-yilinin-en-cok-dinlenen-sarkisi-belli-oldu-1091167023.html
2024 yılının en çok dinlenen şarkısı belli oldu
2024 yılının en çok dinlenen şarkısı belli oldu
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü müzik uygulaması 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Türkiye'de en çok dinlenen müzik yapımı Batuflex ve Era7capone'nin 'Cıstak'... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T17:45+0300
2024-12-04T17:45+0300
2024-12-04T17:46+0300
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Sosyal müzik platformu tarafından 2024 yılının şarkısı 'Cıstak' olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk oldu.Dünyaca tanınan bir müzik platformu 2024 Yılın Özeti verilerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre 2024 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Türkiye'de en çok dinlenen müzik yapımı Batuflex ve Era7capone'nin 'Cıstak' şarkısı olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk olarak açıklandı. Türkiye'de müzikseverlerin en çok dinlediği kadın şarkıcı ise Sezen Aksu olarak belirlendi.Dünya'da en çok dinlenen şarkıcı 26.6 milyar dinleme oranıyla Taylor Swift oldu. 2024 yılında en çok dinlenen şarkı 1.6 milyar dinlenen Espresso olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/muzik-dunyasinin-efsane-ismi-quincy-jones-hayatini-kaybetti-1090003847.html
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2024 yılının en çok dinlenen şarkısı belli oldu
17:45 04.12.2024 (güncellendi: 17:46 04.12.2024)
Dünyaca ünlü müzik uygulaması 2024 yılının en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Türkiye'de en çok dinlenen müzik yapımı Batuflex ve Era7capone'nin 'Cıstak' şarkısı olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk olarak açıklandı.
Sosyal müzik platformu tarafından 2024 yılının şarkısı 'Cıstak' olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk oldu.
Dünyaca tanınan bir müzik platformu 2024 Yılın Özeti verilerini yayınladı. Yayınlanan rapora göre 2024 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Türkiye'de en çok dinlenen müzik yapımı Batuflex ve Era7capone'nin 'Cıstak' şarkısı olurken en çok dinlenen şarkıcı Semicenk olarak açıklandı. Türkiye'de müzikseverlerin en çok dinlediği kadın şarkıcı ise Sezen Aksu olarak belirlendi.
Dünya'da en çok dinlenen şarkıcı 26.6 milyar dinleme oranıyla Taylor Swift oldu. 2024 yılında en çok dinlenen şarkı 1.6 milyar dinlenen Espresso olarak belirlendi.