https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/unlu-sanatci-suaviye-bodrumda-agac-kestigi-icin-para-cezasi--1091014738.html
Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'da ağaç kestiği için para cezası
Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'da ağaç kestiği için para cezası
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Suavi'ye Bodrum'da arazisinde ağaç kestiği için idari para cezası kesildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:29+0300
2024-11-30T16:29+0300
2024-11-30T16:28+0300
yaşam
suavi
bodrum belediyesi
ağaç kesimi
idari para cezası
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Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'daki arazisinde bulunan 37 ağacın kesilmesiyle ilgili denetimler sonucunda 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ünlü sanatı Suavi'nin arazisinde gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan 'ağaç rölöve paftası'na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini belirledi. İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü. Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı. Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.Kesilenler arasında zeytin ağacı de tespit edildiBodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi. Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda yaklaşık 8 bin metreküp doğa yok oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/sarkici-suavinin-bodrumdaki-arsasinda-kesilen-agaclarla-ilgili-inceleme-baslatildi-1090931810.html
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suavi, bodrum belediyesi, ağaç kesimi, idari para cezası
suavi, bodrum belediyesi, ağaç kesimi, idari para cezası
Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'da ağaç kestiği için para cezası
Ünlü şarkıcı Suavi'ye Bodrum'da arazisinde ağaç kestiği için idari para cezası kesildi.
Ünlü sanatçı Suavi'ye Bodrum'daki arazisinde bulunan 37 ağacın kesilmesiyle ilgili denetimler sonucunda 4 bin 724 TL idari para cezası kesildi.
Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ünlü sanatı Suavi'nin arazisinde gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projede yer alan 'ağaç rölöve paftası'na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini belirledi. İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği tespit edildi.
Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da benzer bir doğa katliamı yaşandığı ortaya çıktı. Alanda bulunan tüm ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı görüldü. Ağaçsız bırakılan park alanının durumu, ekiplerce yerinde kayıt altına alındı. Projeye uygunluk denetiminde yalnızca ağaçların değil, yapıların da usule aykırı olduğu tespit edildi. Projede 50 santimetre yüksekliğinde taş duvar olarak belirtilen yapıların mahallinde tuğla ile inşa edildiği ve üzerlerine sıva ya da taş kaplama yapıldığı belirlendi.
Kesilenler arasında zeytin ağacı de tespit edildi
Bodrum Orman İşletme Şefliği Koruma Ekibi'nin raporlarına göre, inşaat faaliyeti yürütülen alanda 40 ağacın kaybolduğu belirlendi. Kesilen ağaçlar arasında 1 zeytin, 2 palmiye, 26 çam ve 11 pırnal meşesi bulunuyordu. Orman varlığına zarar veren bu faaliyetler sonucunda yaklaşık 8 bin metreküp doğa yok oldu.