https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ahmet-ozer-tutuklandi-iddianamenin-detaylari-ortaya-cikti-1089867234.html

Ahmet Özer tutuklandı: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Ahmet Özer tutuklandı: İddianamenin detayları ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla tutuklandı. Özer hakkında hazırlanan savcılığın tutuklama... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T02:34+0300

2024-10-31T02:34+0300

2024-10-31T03:00+0300

türkiye

ahmet özer

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savcı

savcılık

esenyurt

esenyurt belediyesi

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından savcılık tarafından hazırlanan 'tutuklamaya sevk yazısı' ortaya çıktı.B Yüzü TV tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısının tam metni iletildi.Savcılık, iddianamede Ahmet Özer’in Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyet arasında 2014 yılında gerçekleşen bir görüşmeye adı karışan bir akademisyen olarak yer aldığını şu ifadelerle belirtti:Sevk yazısında Ahmet Özer’in şebeke kayıtlarının incelendiği belirtilerek ve bazı görüşmelerde suç unsurlarına rastlandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:"Şahıs hakkında 23 Kasım 2023-23 Ocak 2024 tarihleri arasında CMK 135 tedbiri kapsamında iki adet suç unsuru görüşmenin bulunduğu görüşme içeriğinde karşı hedefin Ahmet Özer'i arayarak Mehmet Kaya isimli şahsın annesinin öldüğünü söylediği Ahmet Özel isimli şahsın da karşıt hedeften Mehmet Kaya isimli şahsın numarasını isteyerek parti içerisindeki konumunu sordu karşı şahsın ise Mehmet Kaya'nın iki kardeşinin dışarıda (örgütün kırsal alanını kastetmiştir) olduğunu bir kardeşinin ise cezaevinde bulunduğunu ve yerel seçimlerde kendisinin yardımına ihtiyacının olduğunu söylediği tespit edildiği bu hususta şüpheli Ahmet Özer'in terör örgütüyle bağını gösterir en önemli telefon görüşmesine aşağıda yer verilmiştir:Şeklinde konuşmalar yapıldığı , yapılan araştırmalarda şüpheli Ahmet Özer'in verilen telefon konuşmasında "sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği Mehmet Kaya isimli şahsın .......... kimlik numaralı şahıs olduğu (Van 02.03.1962), kardeşi Tahir Han Kaya isimli şahsın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan (PKK/KCK) 19 yıl yedi ay hapis cezası ile 2015 yılında cezaevine girdiği (şahsın terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla irtibata geçerek örgütün kuzey Irak bölgesinde bulunan kamplarında bomba eğitimi aldığı 20.07.2011 tarihinde Van Polisevi'ne daha kadrosundan gelen emir ve talimatla eylem kararından önce patlayıcı maddelerle birlikte eylemi gerçekleştirmeden yakalandığı, bu sebeple Van üçüncü ağır Ceza mahkemesinin 20.12.2012 tarihli kararıyla mahkumiyetine karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır) ve halen Ereğli yüksek güvenlikli kapalı ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak bulunduğu, diğer kardeşi İbrahim Kaya isimli şahsın silahlı terör örgütüne üye olmak (Devrimci Karargah) suçundan cezaevinden hükümlü iken 20.07.2024 tarihinde tahliye olduğu, diğer kardeşi İsmail Kaya'nın ise 28.04.2012 tarih tarihinde Suriye ülkesinden ülkemize yasa dışı yolla yanında diğer örgüt mensupları olduğu halde gezerken yakalandığı kendisinden el ele getirilen dijital malzemelerde terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili ilgili içerikler olduğu ayrıca bomba yapımı ve devreye sokulması ile ilgili bilgilerin olduğu tespiti ile yargılandığı Şanlıurfa ikinci ağır Ceza Mahkemesi 02.12.2021 tarihli kararıyla mahkumiyetine karar verildiği kararın henüz kesinleşmediği anlaşılmıştır."Ahmet Özer'in irtibatlı bulunduğu kişilerle ilgili detayların paylaşıldığı sevk yazısında Şevket T'nin avukatlık mesleğinden dolayı terör örgütü PKK/KCK suçlarından yargılanan şahıslar ve aileleriyle irtibatlı olabileceği, ayrıca yeğeni Agit B'nin PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.Özer'in irtibatlı olduğu Abdurrahman D. hakkında 2005'te 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 2014'te 'terör örgütünün propagandasını yapmak' suçlarından işlem gerçekleştirildiği ve 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı sürecinde kurulan koordinasyonda terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TDÖ siyasal alan yapılanması içinde faaliyet yürütüyor olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Abdurrahman D. hakkında başlattığı soruşturma kapsamında terör örgütünün amacı ve stratejileri doğrultusunda 2011'de kuruluşu ilan edilmiş olan Halkların Demokratik Yapılanması içinde yer aldığından bahisle soruşturma yürütüldüğü ve soruşturmanın halen derdest olduğu aktarıldı.Ahmet Özer'in teyzesinin oğlu Muhammet S.Ç'nin kuzeni Mehmet S.A'nın terör örgütü PKK/KCK adına kırsal alanda faaliyet yürütürken 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.Savcılığın yazısında "şüphelinin para hareketleri" başlıklı bölümde teknik takip sırasında Özer ve avukat Şevket T'nin 15 Aralık 2023'te Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde terör örgütünün yapılanmalarından MEBYA-DER'e giriş yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.Sevk yazısında MEBYA-DER'in PKK/KCK içindeki konumuna dair şemaya da yer verildi. Özer'in banka hesabından 482 bin 750 lira gönderdiği şirketin sahiplerinin Sait K. ile Faik K. olduğu, gerçekleştirilen sorgulamada Faik K. hakkında terör örgütüne üyelik ve terör örgütü propagandası gibi çeşitli suçlardan işlem yapıldığı vurgulandı.Özer'in hesabına 29 Mart'ta Muhammed S.Ö. tarafından 1 milyon 289 bin 480 lira para girişinin olduğu belirtildi.PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişimSevk yazısında Ahmet Özer'in 1 Ocak 2022-20 Ekim 2024 tarihlerindeki HTS dökümleri incelendiği ve Özer'in PKK/KCK'dan haklarında soruşturma yürütülen 694 farklı kişiyle iletişiminin olduğu, bunlardan 47'sinin terör suçlarından aranmasının bulunduğu, 5'inin halen terör suçlarından ceza infaz kurumlarında oldukları ifade edildi.Yazıda Özer'in telefonla iletişime geçtiği 3 kişinin, kullandıkları GSM hatlarının emniyet bilgi sistemlerindeki sorgulamalarında terör örgütü suçlarından arandıkları, kırmızı kategoride yakalama kararı bulunan Remzi Kartal ile Belçika hattı üzerinden 2015 yılında 14 kez konuştukları tespit edildiği belirtilerek; buna göre Özer'in 2015'in aralık ayında Kartal'ı 8 kez aradığı ve 6 kez mesaj atarak irtibat kurduğunu gösteren görsel de sevk yazısında yer aldı.Esenyurt Belediyesi'nin 5 Ekim'de düzenlediği festivalde 'PKK/KCK terör örgütünün propagandasını' yapmak suçundan hakkında mahkumiyet bulunan şarkıcı Rojda S'nin verdiği konser sırasında katılan bazı kişilerin terör örgütü elebaşı lehine slogan attıkları aktarıldı.Yazdığı kitapla ilgili iddialarSevk yazsısında Ahmet Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde yazdığı kitapların bulunduğu, 2016 yılında yayımladığı 'Dağ Sancısı' isimli kitapta İran sınırındaki dağ köylerinde yaşayan üç arkadaşın hayat hikayesini işlediği, kitapta 'gerilla komutanı' diye bahsettiği 'Şervan' karakterinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile mücadelesini överek anlattığı ifade edildi.Makam odasındaki görselÖzer'in belediyedeki makam odasında bulunan derginin 12'nci sayfasında 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları sırasında çıkan çatışmada öldürülen Hakan A'nın cenazesinin babası tarafından teslim alındığına dair görselin olduğu bildirildi.Esenyurt Belediyesi'nde yapılan aramalarda yazımı süren bir kitap olduğu değerlendirilen 145 sayfalık yazının içeriğinde 'örgütsel olduğu anlaşılan ifadelerin yer aldığı' belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tutuklandi-1089865281.html

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