https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cayin-da-tadi-kacti-tarim-ve-orman-bakanligi-hileli-cay-markalarini-acikladi--1091168399.html
Çayın da tadı kaçtı: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladı
Çayın da tadı kaçtı: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri ilgili listesinde bu kez de dört çay markası yer aldı. Bakanlık bu ürünlerde gıda boyasının ciddi... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T18:38+0300
2024-12-04T18:38+0300
2024-12-04T18:38+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
taklit tağşiş listesi
tağşiş
çay
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Gıda ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesi her geçen gün uzuyor. Şimdi de o listeye dört çay markası eklendi. Bakanlık bu kez de gıda boyası içeren ürünleri tespit edilen dört çay markasını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildi. Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı: Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay, Avcı Sezon Çay – Siyah Çay, Fatih Gold – Siyah Çay, Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay
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tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, tağşiş, çay
tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, tağşiş, çay
Çayın da tadı kaçtı: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri ilgili listesinde bu kez de dört çay markası yer aldı. Bakanlık bu ürünlerde gıda boyasının ciddi zehirlenmelere neden olabileceğini açıkladı.
Gıda ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesi her geçen gün uzuyor. Şimdi de o listeye dört çay markası eklendi. Bakanlık bu kez de gıda boyası içeren ürünleri tespit edilen dört çay markasını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildi.
Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı:
Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay, Avcı Sezon Çay – Siyah Çay, Fatih Gold – Siyah Çay, Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay