https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cayin-da-tadi-kacti-tarim-ve-orman-bakanligi-hileli-cay-markalarini-acikladi--1091168399.html

Çayın da tadı kaçtı: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladı

Çayın da tadı kaçtı: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli çay markalarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürünleri ilgili listesinde bu kez de dört çay markası yer aldı. Bakanlık bu ürünlerde gıda boyasının ciddi... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T18:38+0300

2024-12-04T18:38+0300

2024-12-04T18:38+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

taklit tağşiş listesi

tağşiş

çay

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Gıda ürünlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş ürünler listesi her geçen gün uzuyor. Şimdi de o listeye dört çay markası eklendi. Bakanlık bu kez de gıda boyası içeren ürünleri tespit edilen dört çay markasını kamuoyuna açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildi. Hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde sıralandı: Özakçay Karasevda – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay, Avcı Sezon Çay – Siyah Çay, Fatih Gold – Siyah Çay, Winmey – Demlik Süzen Poşet Siyah Çay

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tarım ve orman bakanlığı, taklit tağşiş listesi, tağşiş, çay