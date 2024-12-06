'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik

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'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre okul kıyafetlerinin 4 yıl değiştirilmemesi, özel günler için kıyafet alınmaması maddeleri eklendi.