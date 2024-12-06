https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/milli-egitim-bakanligina-bagli-okullarin-kilik-kiyafet-yonetmeliginde-degisiklik-1091221866.html
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
Sputnik Türkiye
'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de... 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T00:17+0300
2024-12-06T00:17+0300
2024-12-06T01:16+0300
türkiye
son dakika
milli eğitim bakanlığı (meb)
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_c804efca0602074b2328dbd417f98d10.jpg
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0c/1072312506_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e55c5dde915586bd96184bb4275cc500.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler
son dakika, milli eğitim bakanlığı (meb), haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik
00:17 06.12.2024 (güncellendi: 01:16 06.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
'Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre okul kıyafetlerinin 4 yıl değiştirilmemesi, özel günler için kıyafet alınmaması maddeleri eklendi.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.