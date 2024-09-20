https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/secil-erzan-fatih-terimin-parasini-baskalarina-faiz-olarak-odedim--1088251419.html

Seçil Erzan: Fatih Terim'in parasını başkalarına faiz olarak ödedim

Seçil Erzan: Fatih Terim'in parasını başkalarına faiz olarak ödedim

Sputnik Türkiye

Yüksek karlı özel fon davasında bankacı Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları başkalarına faiz olarak ödediğini söylerken, Terim'de 'fon' adı... 20.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-20T15:03+0300

2024-09-20T15:03+0300

2024-09-20T15:03+0300

türkiye

seçil erzan

fatih terim

denizbank

arda turan

dolandırıcılık

gizli fon

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Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, bazı tutuksuz sanıklar ile birlikte hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.'Terim'in 700 bin doları faiziyle iade edildi''Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim'Savunmasına devam eden Erzan, "Ben Fatih Terim'e hiçbir zaman hayır diyemedim. Benden hiçbir zaman zorla veya baskıyla para talep etmedi. Bana 'paramız var mı' dediğinde ben her zaman 'evet' dedim ve yönlendirdim. Bu fon resmi bir fon olacaktı ve ben hocaya parayı vermek istiyordum. Ayrıca Fatih Terim ile usulsüz hiçbir işlem olmadı. Ya kendisi bana mesaj atardı, ya da personeli aracılığıyla iletişim kurardı. Bu şekilde mutlaka teyit alıyorduk" şeklinde konuştu.Mahkeme başkanı, Seçil Erzan'a Fatih Terim'den aldığı 700 bin doları ne yaptığını sordu. Erzan ise "Başkalarına faiz olarak ödedim" diye yanıtladı. Daha sonra Erzan, kendisine sorulan "Fatih Terim'in bankadaki hesabından hiç yatırım yaptınız mı?" sorusuna, "Her zaman bir işlemi onun onayıyla yapardım. Zaten hesabına yatırılan tutarların hepsi o günkü ödemeye yetecek kadardı. Giderlerini karşılayacak bir geliri yoktu. Aynı gün yatırılan tutarlar hep aynı gün çıkış yapıldı. Fatih Terim hiçbir zaman ne Florya'daki ne de Levent'teki şubeye adım atmamıştır" şeklinde yanıt verdi.Mesela masaja gidiyorlardı, şubeye gelmek istemiyorlardı biz götürüyorduk parayıBu insanların hepsi faizin hukuka aykırı yerden geldiğini biliyorduHakan Ateş ile banka içerisinde genel müdürlükte tanıştığını, Fatih Terim ile ise Galatasaray Spor Tesisleri'nde tanıştığını belirten Erzan savunmasının devamında,Duruşmaya verilen aranın ardından devam edilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/secil-erzan-davasinda-fatih-terimin-ifadesine-usul-itirazi--1087148525.html

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seçil erzan, fatih terim, denizbank, arda turan, dolandırıcılık, gizli fon