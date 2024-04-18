İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü: F-16 filosu konuşlandırılacak
12:18 18.04.2024 (güncellendi: 12:51 18.04.2024)
© AA / Eren BozkurtABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B-1B bombardıman uçakları, uzun süredir planlanan bombardıman görev gücü eğitim misyonu kapsamında sıcak yakıt ikmali için İncirlik Hava Üssü'ne geldi.
© AA / Eren Bozkurt
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Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürüldü. MSB'den yapılan açıklamada, “İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’ olarak değiştirilmiştir" ifadelerine yer verildi. İncirlik'e F-16 filosu konuşlandırılacağı ifade edildi.
Adana ilinin İncirlik beldesinde bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.
Değişikli Milli Savunma Bakanlığı şu sözlerle duyurdu:
"Değerli Basın Mensupları,
İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir."
İncirlik/Adana’da bulunan 10’uncu Tanker Üs Komutanlığının ismi Hava Kuvvetlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda “10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı” olarak değiştirilmiştir."