UEFA, Merih Demiral için soruşturma başlattı: Bakan Bak'tan destek geldi
12:04 03.07.2024 (güncellendi: 13:01 03.07.2024)
© Oğuz YeterMerih Demiral
© Oğuz Yeter
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EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Takım'ın gollerini atan Merih Demiral hakkında UEFA soruşturma başlattığını açıkladı. Milli futbolcu attığı golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.
UEFA, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yendiği maçta "uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla" Merih Demiral ile ilgili soruşturma açtı.
'Uygunsuz davranışlar' ifadesi
UEFA'dan yapılan açıklamada, "Avusturya ile Türkiye arasında, 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır." denildi.
Turnuvada çeyrek finale yükselen milli takımın Avusturya karşısında iki golünü de kaydeden Merih Demiral, bozkurt işareti yapmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Merih Demiral’a destek
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması kararı sonrası sosyal medya hesabından tecrübeli oyuncu için bir destek paylaşımında bulundu.
Bak, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşırken, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." ifadelerini kullandı.
Bak, Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşırken, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." ifadelerini kullandı.
Uzun uzun yazmaya gerek yok…🇹🇷 pic.twitter.com/anWjiEuKmJ— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) July 3, 2024
Merih Demiral kimdir?
Merih Demiral, 5 Mart 1998 tarihinde Kocaeli’de dünyaya geldi. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Suudi Profesyonel Ligi ekiplerinden El-Ehli takımında forma giymektedir.
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.
Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.
Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Demiral, 2016'da Portekiz alt lig takımı Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve bir yıl sonra Sporting B takımına transfer oldu. Ağustos 2018'de Süper Lig ekibi Alanyaspor'a kiralandı ve sezon sonunda 3,5 milyon Avro bedelle Alanyaspor'a transfer oldu. Aynı sezon Serie A ekibi Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı ve sezon sonunda 7 milyon Avro olan opsiyon kullanıldı. Beş gün sonra 19,5 milyon Avro karşılığında İtalyan devi Juventus'a transfer oldu. İki sezon boyunca kulübün formasını giydi ve 2019-20 Serie A şampiyonu, 2020-21 İtalya Kupası ve Süper Kupası'nda şampiyon oldu. Ağustos 2021'de Demiral, 20 milyon Avro satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralandı. 2023'te Suudi Profesyonel Ligi ekibi El-Ehli'ye transfer oldu.
Uluslararası düzeyde Demiral, ilk kez forma giydiği 2018 yılından bu yana 40'tan fazla kez millî formayı giydi ve Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti.