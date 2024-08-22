https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/turkiyede-bati-nil-virusu-goruldu-bati-nil-virusu-nedir-1087151339.html

Türkiye'de Batı Nil virüsü görüldü: Batı Nil virüsü nedir?

Türkiye'de Batı Nil virüsü görüldü: Batı Nil virüsü nedir?

Sputnik Türkiye

Batı Nil Virüsü enfeksiyonu, insanlara en çok enfekte sivrisinek ısırmasıyla bulaşıyor. Vakalar genellikle yaz aylarında artış gösteriyor. Avrupa'ya geçen... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T17:44+0300

2024-08-22T17:44+0300

2024-08-22T17:44+0300

türkiye

hastalık

bulaşıcı hastalık

sivrisinek

bati nil virüsü

virüs

virüs benzeri parçacıklara dayalı (vlp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/05/1073186916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aecd075d3056bd408fc2a7d5a1050310.jpg

Güney Amerika'dan gelen ölüm haberlerinden sonra Avrupa kıtasına geçen hastalığın Türkiye'ye girdiği iddia edildi. Batı Nil Virüsü, sivrisineklerin ısırması ile insanlara bulaşır ve virüsün temeldeki taşıyıcısı ise kuşlardır. BNV sıklıkla yaz aylarında görülür.Batı Nil Virüsü (BNV) belirtileri neler, nasıl geçer?Virüs 3-14 gün sonra hastalık olarak ortaya çıkmaya başlar. Belirtileri ise şöyle: Ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrısı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal, cilt döküntüsü, kas titremesi ve kasılmalar, uyku hali, koma ve nadiren de olsa ölümle görülür.Hastalık nehir kenarlarında kirli sularda yaşayan sivrisineklerden insanlara geçer. Virüs son evrede öldürücü hale geliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/bati-nil-virusu-turkiyenin-kapisinda-yunanistanda-10-kisinin-olumune-neden-oldu-1086875727.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

batı nil virüsü istanbul, batı nil virüsü bursa, batı nil virüsü ölüm oranı, batı nil virüsü nedir, batı nil virüsü türkiye, batı nil virüsü belirtileri