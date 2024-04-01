https://sputniknews.com.tr/20240401/memleket-partisi-ilk-ve-tek-belediyesini-kazandi--1082361959.html
Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı
Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine belediye başkanlığını kazandı. Bu belde, partinin kazandığı ilk ve tek belde oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:45+0300
2024-04-01T17:45+0300
2024-04-01T17:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muharrem ince
yozgat
memleket partisi
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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Memleket Partisi'nde Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu, belediye başkanı seçildi. Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/muharrem-inceden-chpye-tebrik--1082322073.html
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muharrem ince, yozgat, memleket partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
muharrem ince, yozgat, memleket partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı
Memleket Partisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine belediye başkanlığını kazandı. Bu belde, partinin kazandığı ilk ve tek belde oldu.
Memleket Partisi'nde Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu, belediye başkanı seçildi.
Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.
Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.