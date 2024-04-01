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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240401/memleket-partisi-ilk-ve-tek-belediyesini-kazandi--1082361959.html
Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı
Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine belediye başkanlığını kazandı. Bu belde, partinin kazandığı ilk ve tek belde oldu. 01.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-01T17:45+0300
2024-04-01T17:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muharrem ince
yozgat
memleket partisi
mhp
milliyetçi hareket partisi (mhp)
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
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Memleket Partisi'nde Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu, belediye başkanı seçildi. Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.
https://sputniknews.com.tr/20240331/muharrem-inceden-chpye-tebrik--1082322073.html
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muharrem ince, yozgat, memleket partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri
muharrem ince, yozgat, memleket partisi, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri

Memleket Partisi ilk ve tek belediyesini kazandı

17:45 01.04.2024
© İHAmemleket partisi
memleket partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
© İHA
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Memleket Partisi, Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesine belediye başkanlığını kazandı. Bu belde, partinin kazandığı ilk ve tek belde oldu.
Memleket Partisi'nde Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde aday Sami Eroğlu, belediye başkanı seçildi.
Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.
Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Muharrem İnce'den CHP'ye tebrik
31 Mart, 23:59
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