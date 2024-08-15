https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-1086902919.html

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam

Sputnik Türkiye

Köprü ve otoyol ücretlerinde yeni fiyat tarifesine geçildi. Buna göre Osmangazi Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 555 TL olurken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T22:58+0300

2024-08-15T22:58+0300

2024-08-15T23:34+0300

türkiye

zam

köprü

son dakika

osmangazi köprüsü

1915 çanakkale köprüsü

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.Zam sonrası otomobiller için yeni fiyatlar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/adalet-bakanligindan-zafer-partisi-genel-baskani-ozdaga-yanit-tamamen-asilsizdir-1086903322.html

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