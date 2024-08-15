https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/kopru-ve-otoyol-gecis-ucretlerine-zam-1086902919.html
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
Köprü ve otoyol ücretlerinde yeni fiyat tarifesine geçildi. Buna göre Osmangazi Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 555 TL olurken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T22:58+0300
2024-08-15T22:58+0300
2024-08-15T23:34+0300
türkiye
zam
köprü
son dakika
osmangazi köprüsü
1915 çanakkale köprüsü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.Zam sonrası otomobiller için yeni fiyatlar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/adalet-bakanligindan-zafer-partisi-genel-baskani-ozdaga-yanit-tamamen-asilsizdir-1086903322.html
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15 temmuz şehitler köprüsü geçiş ücreti ne kadar, fatih sultan mehmet köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, osmangazi köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, osmangazi köprüsü ne kadar, çanakkale köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, anadolu otoyolu ne kadar, istanbul izmir otobanı geçiş ücreti, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
15 temmuz şehitler köprüsü geçiş ücreti ne kadar, fatih sultan mehmet köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, osmangazi köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, osmangazi köprüsü ne kadar, çanakkale köprüsünden geçiş ücreti ne kadar, anadolu otoyolu ne kadar, istanbul izmir otobanı geçiş ücreti, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam
22:58 15.08.2024 (güncellendi: 23:34 15.08.2024)
Köprü ve otoyol ücretlerinde yeni fiyat tarifesine geçildi. Buna göre Osmangazi Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 555 TL olurken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti 585 TL oldu. İstanbul-İzmir otobanı Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil 1370 TL'ye çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarife bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Zam sonrası otomobiller için yeni fiyatlar şöyle:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti 33 TL,
1915 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 70 TL,
Osmangazi Köprüsü'nden 555 TL
Çanakkale Köprüsü'nden 585 TL,
İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu 187 TL
İstanbul-İzmir otobanı Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil 1370 TL