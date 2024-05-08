Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı duyurdu:Hititlerin 2 bin yıllık çivi yazıları yapay zekayla okundu

"Buradaki parçaların, kırılmış olan tabletlerin yapay zekayla birlikte tamamlanmasını sağladık. Şu ana kadar 2 bine yakın tableti taradık ve tamamladık, okumalarını sağladık. Hitit kültürü ve uygarlığıyla ilgili birçok veriye, daha güvenilir bilgiye ulaşma noktasında büyük bir adım attık. Bundan sonraki çalışmalarımızda da hem kazı çalışmalarımız hem restorasyon çalışmalarımız ve bu buluntuların değerlendirilmesi, raporlanması ve Hitit uygarlığının dünyaya daha iyi tanıtılabilmesi için Bakanlık olarak ve üniversitelerimizle birlikte yoğun bir çalışma içerisinde bulunacağız."