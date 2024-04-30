https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/temassiz-kartlarda-sifresiz-islem-limiti-yukseltildi-1083336608.html
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi
Sputnik Türkiye
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T22:12+0300
2024-04-30T22:12+0300
2024-04-30T22:12+0300
ekonomi
temassız ödeme
şifre
kart
kredi kartı
kredi kartı limiti
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.AA'nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230213/bbdk-temassiz-kartlarin-ilk-kullaniminda-sifre-istenecek-1066987306.html
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temassız ödeme, şifre, kart, kredi kartı, kredi kartı limiti, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
temassız ödeme, şifre, kart, kredi kartı, kredi kartı limiti, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
AA'nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.