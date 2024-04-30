https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/temassiz-kartlarda-sifresiz-islem-limiti-yukseltildi-1083336608.html

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yükseltildi

Sputnik Türkiye

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T22:12+0300

2024-04-30T22:12+0300

2024-04-30T22:12+0300

ekonomi

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kredi kartı limiti

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu

bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)

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Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.AA'nın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230213/bbdk-temassiz-kartlarin-ilk-kullaniminda-sifre-istenecek-1066987306.html

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