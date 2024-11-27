https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de, zam oranı netleşti: MTV, IMEI, ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu?

Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de, zam oranı netleşti: MTV, IMEI, ehliyet ve pasaport harcı ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Vergi, harç ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. Resmi Gazete'de son dakika yeniden değerleme oranı yayımlandı. Söz konusu oran... 27.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-27T09:02+0300

2024-11-27T09:02+0300

2024-11-27T09:05+0300

ekonomi

pasaport

ehliyet

harç

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde yeniden değerleme oranı, her yıl Ekim ayında (Ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine ait Türkiye İstatistik Kurumu’nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde görülen ortalama fiyat artış oranı olarak belirleniyor. Yeniden değerleme oranı ne kadar oldu?2024 yılı için yeniden değerleme oranı ise yüzde 43.93 olarak netleşti. Bu çerçevede, gelir vergisi dilimleri, ehliyet harcı, trafik cezaları, pasaport ve kimlik harçları, motorlu taşıtlar vergisi ile çevre temizlik vergisi gibi birçok vergi, yüzde 43.93 oranında zamlanacak.Ehliyet, pasaport, IMEI kayıt ücreti ve cezalara ne kadar zam gelecek?Yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kaydını yaptırmak için ödenecek harç, 31.692 TL'den 45 bin 614 TL'ye yükseldi.Pasaport harç ücretleri ise şu şekilde belirlendi:Otomobil, minibüs ve kamyonet sürücüleri için geçerli olan B sınıfı ehliyet harcı 3.945 TL'den 5 bin 678 TL'ye yükseldi. A sınıfı ehliyet harcı ise bin 308 TL'den bin 883 TL'ye çıktı. Ehliyet alınırken ayrıca vakıf hizmet bedeli ve değerli kağıt bedeli de ödeniyor. Vakıf hizmet bedeli 230 TL'den 331 TL'ye, değerli kağıt bedeli ise 990 TL'den bin 425 TL'ye yükseldi.Araç muayene ücreti ise bin 821 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkarıldı.Yurt dışı çıkış harcı da 500 TL'den 719.7 TL'ye yükseldi.MTV oranları ne kadar oldu?Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

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