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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/elektrik-faturalarinda-yeni-donem-icin-tarih-belli-oldu-bu-aboneler-artik-kullanamayacak-1090464023.html
Elektrik faturalarında yeni dönem için tarih belli oldu: Bu aboneler artık kullanamayacak
Elektrik faturalarında yeni dönem için tarih belli oldu: Bu aboneler artık kullanamayacak
Sputnik Türkiye
Uzun zamandır gündemde olan elektrik faturalarında düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve... 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T06:30+0300
2024-11-16T06:46+0300
ekonomi
fatura
elektrik
elektrik faturası
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Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi için beklenen tarih belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak.Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi.Elektrik faturalarında yeni düzenleme ne zamandan itibaren geçerli olacak?Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.Elektrik faturalarındaki düzenlemeden kaç kişi etkilenecek?Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var.Bu durumda tüm mesken abonelerinin sedece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.Bakan Bayraktar açıklamıştı?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1.2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.Elektrikte sübvansiyon nedir?Sübvansiyon, devletin ya da bir kuruluşun belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ya da bireylere mali destek sağlaması anlamına gelir. Bu destek, belirli hedeflere ulaşmak, ekonomik dengeyi korumak veya sosyal faydaları artırmak amacıyla verilir. Sübvansiyonlar, tarım, enerji, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Yani, elektrik enerjisinin maliyeti devlet veya başka bir kurum tarafından sübvanse edilerek tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunulur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/resmi-gazete-duyurdu-yillik-5-bin-kilovatsaati-asan-abonelere-duzenleme-1090462896.html
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elektrik abonelik, elektrik kararı resmi gazete, elektrik fatura düzenleme, elektrik faturası düzenleme, elektrik düzenlemesi hangi aboneleri kapsıyor, sübvansiyon elektrik nedir, sübvansiyon ne demek, epdk elektrik kararı resmi gazete, 16 kasım resmi gazete

Elektrik faturalarında yeni dönem için tarih belli oldu: Bu aboneler artık kullanamayacak

06:30 16.11.2024 (güncellendi: 06:46 16.11.2024)
© AAElektrik fatura
Elektrik fatura - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
© AA
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Uzun zamandır gündemde olan elektrik faturalarında düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yıllık 5 bin kilovatsaat (kWh) tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Söz konusu karar 1 Ocak itibarıyla yürürlükte olacak.
Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi için beklenen tarih belli oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), tüketim grubuna göre, sübvansiyon kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, yıllık 5 bin kilovatsaat tüketimi olan konut ve ticarethane aboneleri artık sübvansiyonlu elektrik hakkından faydalanamayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; mesken tüketici grubu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik sübvansiyon desteği sınırı yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketimi olanlar devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemenin dışında tutulacak. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti de değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.
Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer abone grubunda bulunan tüketiciler için ise yıllık sübvansiyon limiti 15 bin kilovatsaat olarak belirlendi.

Elektrik faturalarında yeni düzenleme ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Öte yandan, aynı tebliğde yer alan Kurulca Belirlenen Katsayı'nın (KBK) 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 1.0938 olarak uygulanmasına devam edilmesine karar verildi. Söz konusu karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Elektrik faturalarındaki düzenlemeden kaç kişi etkilenecek?

Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var.
Bu durumda tüm mesken abonelerinin sedece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.

Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.

Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

Bakan Bayraktar açıklamıştı?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.

Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1.2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.

Elektrikte sübvansiyon nedir?

Sübvansiyon, devletin ya da bir kuruluşun belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ya da bireylere mali destek sağlaması anlamına gelir. Bu destek, belirli hedeflere ulaşmak, ekonomik dengeyi korumak veya sosyal faydaları artırmak amacıyla verilir. Sübvansiyonlar, tarım, enerji, sağlık, eğitim gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Yani, elektrik enerjisinin maliyeti devlet veya başka bir kurum tarafından sübvanse edilerek tüketicilere daha uygun fiyatlarla sunulur.
Elektrik ve doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2024
TÜRKİYE
Resmi Gazete duyurdu: Yıllık 5 bin Kilovatsaati aşan abonelere düzenleme
00:58
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