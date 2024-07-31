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Konutlarda doğalgaza zam geldi: Ağustos itibarıyla geçerli olacak
Konutlarda doğalgaza zam geldi: Ağustos itibarıyla geçerli olacak
Sputnik Türkiye
BOTAŞ konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 zam kararı alındığını duyurdu. Yeni fiyatlandırma ağustos itibarıyla geçerli olacak. 31.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-31T21:24+0300
2024-07-31T21:24+0300
2024-07-31T21:31+0300
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Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33.1 artışa gidildiğini bildirdi.
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Konutlarda doğalgaza zam geldi: Ağustos itibarıyla geçerli olacak
21:24 31.07.2024 (güncellendi: 21:31 31.07.2024)
Ayrıntılar geliyor
BOTAŞ konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38 zam kararı alındığını duyurdu. Yeni fiyatlandırma ağustos itibarıyla geçerli olacak.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33.1 artışa gidildiğini bildirdi.