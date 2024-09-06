https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/metin-lokumcu-davasinda-karar-13-polis-hakkinda-mahkeme-heyeti-beraat-karari-verdi-1087749200.html

Metin Lokumcu davasında karar: Mahkeme heyeti 13 polis hakkında beraat kararı verdi

Metin Lokumcu davasında karar: Mahkeme heyeti 13 polis hakkında beraat kararı verdi

Sputnik Türkiye

Metin Lokumcu davasında aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti tarafından beraat kararı... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T18:56+0300

2024-09-06T18:56+0300

2024-09-06T18:57+0300

türkiye

metin lokumcu

artvin

eylem

trabzon

mahkeme

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Artvin'in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen miting öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen davanın bugünkü 14. duruşmasında karar verildi. Aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi.Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda sıkılan biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda hayatını kaybeden öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra 2021 yılında dava açılmıştı.'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 13 polisin yargılanmasına 21 Nisan 2021 tarihinde başlanmıştı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon'a alınmıştı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada bugün 14. duruşma gerçekleşti.Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saatlerine kadar sürdü. 9 saat süren duruşma sırasında mahkeme heyeti, 2 kez birer saat ara verdi. Duruşma nedeniyle gün boyu Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20231026/metin-lokumcunun-olumuyle-ilgili-13-polisin-yargilanmasina-devam-edildi-1076770016.html

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