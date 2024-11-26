https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/serdar-ortacin-ev-hapsi-kaldirildi-1090857299.html

Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı

Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gündem olmuştu. Mahkeme her iki isme de... 26.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-26T19:27+0300

2024-11-26T19:27+0300

2024-11-26T19:50+0300

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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Mahkeme ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve Şarkıcı Serdar Ortaç'a ev hapsi kararı vermişti. Sabah'ın haberine göre Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatının itirazı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi cezası kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mehmet-ali-erbil-erbil-ve-serdar-ortac-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090601825.html

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