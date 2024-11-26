https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/serdar-ortacin-ev-hapsi-kaldirildi-1090857299.html
Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı
Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gündem olmuştu. Mahkeme her iki isme de... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-26T19:27+0300
2024-11-26T19:27+0300
2024-11-26T19:50+0300
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serdar ortaç
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Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Mahkeme ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve Şarkıcı Serdar Ortaç'a ev hapsi kararı vermişti. Sabah'ın haberine göre Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatının itirazı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi cezası kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/mehmet-ali-erbil-erbil-ve-serdar-ortac-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1090601825.html
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Serdar Ortaç'ın ev hapsi kaldırıldı
19:27 26.11.2024 (güncellendi: 19:50 26.11.2024)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gündem olmuştu. Mahkeme her iki isme de ev hapsi kararını açıklarken ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatı dilekçe sunarak itirazda bulundu. Mahkeme itirazı kabul ederek Serdar Ortaç'ın ev hapsi cezasını kaldırdı.
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve ev hapsine çarptırılan Serdar Ortaç tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yasa dışı bahse teşvik soruşturmasında sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Mahkeme ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ve Şarkıcı Serdar Ortaç'a ev hapsi kararı vermişti. Sabah'ın haberine göre Ünlü Şarkıcı Serdar Ortaç'ın avukatının itirazı sonrası Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi cezası kaldırıldı.