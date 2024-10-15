https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/timur-cihantimur-hakkinda-mahkeme-karari-aciklandi-turkiyeye-iade-edilecek-mi-1089261518.html

Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?

Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olarak ABD'ye kaçan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada... 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T19:11+0300

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türkiye

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Lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.

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