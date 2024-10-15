https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/timur-cihantimur-hakkinda-mahkeme-karari-aciklandi-turkiyeye-iade-edilecek-mi-1089261518.html
Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olarak ABD'ye kaçan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada... 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T19:11+0300
2024-10-15T19:11+0300
2024-10-15T19:11+0300
türkiye
eylem tok
timur cihantimur
abd
mahkeme
mahkeme kararı
oğuz murat aci
kaza
trafik kazası
iade
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_2a5dcb6cbeb4226f9df542579eedcf58.jpg
Lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/12/1084957135_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_5ca85e742e26bb05effb54c4424c20be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eylem tok, timur cihantimur, abd, mahkeme, mahkeme kararı, oğuz murat aci, kaza, trafik kazası, iade, iade talebi, iade talebi
eylem tok, timur cihantimur, abd, mahkeme, mahkeme kararı, oğuz murat aci, kaza, trafik kazası, iade, iade talebi, iade talebi
Timur Cihantimur hakkında mahkeme kararı açıklandı: Türkiye'ye iade edilecek mi?
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olarak ABD'ye kaçan Timur Cihantimur’un Türkiye'ye iadesine ilişkin davada tutukluluğunun devamına karar verilerek, karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.
Lüks araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un karar duruşması ileri bir tarihe ertelendi.