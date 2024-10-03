https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/istanbul-bogazinda-iki-gemi-carpisti-dumanlar-cikti-1088781447.html
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Dumanlar yükseldi
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Dumanlar yükseldi
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İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonrası gemilerden dumanlar yükseldi. Olayın gemilerden birinin dümeninin... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T17:31+0300
2024-10-03T17:31+0300
2024-10-03T18:41+0300
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gemi arızası
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boğaz
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İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Dümeni kilitlenen gemi kıyıya sürüklendi. İstanbul Üsküdar açıklarında Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden ‘AYED 1’ isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden ‘BUNUN ACE’ isimli dökme yük gemisi çarpıştı. Olay hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir" dedi.'Sadece maddi hasar var'Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ak-parti-sozcusu-omer-celik-israil-durdurulmazsa-bolgesel-savas-cikar-1088780472.html
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istanbul boğazı son dakika, istanbul boğazı gemi kazası, boğaz trafiği
istanbul boğazı son dakika, istanbul boğazı gemi kazası, boğaz trafiği
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı: Dumanlar yükseldi
17:31 03.10.2024 (güncellendi: 18:41 03.10.2024)
İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki kuru yük gemisi çarpıştı. Çarpışma sonrası gemilerden dumanlar yükseldi. Olayın gemilerden birinin dümeninin kilitlenmesi ile meydana geldiği açıklandı.
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Dümeni kilitlenen gemi kıyıya sürüklendi.
İstanbul Üsküdar açıklarında Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden ‘AYED 1’ isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden ‘BUNUN ACE’ isimli dökme yük gemisi çarpıştı. Olay hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı "Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir" dedi.
Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekileceği öğrenildi.