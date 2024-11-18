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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tegmen-ebru-eroglu-kimdir-ebru-erogluna-ne-oldu-neden-disipline-sevk-edildi--1090523254.html
Teğmen Ebru Eroğlu kimdir? Ebru Eroğlu'na ne oldu, neden disipline sevk edildi?
Teğmen Ebru Eroğlu kimdir? Ebru Eroğlu'na ne oldu, neden disipline sevk edildi?
Sputnik Türkiye
Teğmen Ebru Eroğlu ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı? Ebru Eroğlu kimdir? soruları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, kılıçla yemin eden... 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T17:09+0300
2024-11-18T17:19+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
teğmen
ebru eroğlu
disiplin
soruşturma
barış terkoğlu
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Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlayan "ihraç" tartışma sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bugün teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki (MSÜ KHO) mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bakanlığa yakın kaynaklar, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" bilgisini verdi.Teğmenlere tebligat gittiCHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Gelişmeler sonrasında Ebru Eroğlu kimdir sorusunun yanı sıra TSK'dan ihraç edilip edilmediği de merak ediliyor.Ebru Eroğlu kimdir? Teğmen Ebru Eroğlu olayı nedir?24 yaşında olan Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu. Liseye kadar İstanbul'da öğrenim gördü. Ankara'da Kara Harp Okulu'nda, Teğmen Ebru Eroğlu, dönemi birinclikle bitirdi. Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıçlı temin törenine öncülük etmişti. Eroğlu'nun öncülüğünde öğrenciler şu sözlerle yemin etmişti:"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"Ebru Eroğlu hakkındaki yargı kararıCumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ebru Eroğlu'na yönelik yargı kararını köşesine taşıdı. Terkoğlu'nun aktardığına göre bir şahıs sosyal medyada, Eroğlu'na yönelik, "Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna" şeklinde küfürler sıraladı. Eroğlu, küfürlü paylaşıma ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, paylaşımda bir suç görmedi ve 21 Ekim'de "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.Savcılık, Eroğlu'nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tskdan-tegmenlere-iliskin-yeni-aciklama-1090517466.html
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Teğmen Ebru Eroğlu kimdir? Ebru Eroğlu'na ne oldu, neden disipline sevk edildi?

17:09 18.11.2024 (güncellendi: 17:19 18.11.2024)
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
© Fotoğraf
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Teğmen Ebru Eroğlu ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı? Ebru Eroğlu kimdir? soruları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, kılıçla yemin eden teğmenlerle ilgili yaptığı açıklamayla gündemde. Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiklerini açıkladı.
Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin başlayan "ihraç" tartışma sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bugün teğmenlerin kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklamalar geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndaki (MSÜ KHO) mezuniyet töreninin ardından kılıçla yemin eden teğmenlerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını zedelediği için Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bakanlığa yakın kaynaklar, "Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler" bilgisini verdi.

Teğmenlere tebligat gitti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kılıçlı yemin töreninin ardından başlatılan soruşturmada, Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’nun dışında Teğmen Serhat Gündar ve Teğmen Deniz Demirtaş’a da "TSK'dan ayırma cezası verilmesi maksadıyla'' Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. Gelişmeler sonrasında Ebru Eroğlu kimdir sorusunun yanı sıra TSK'dan ihraç edilip edilmediği de merak ediliyor.

Ebru Eroğlu kimdir? Teğmen Ebru Eroğlu olayı nedir?

24 yaşında olan Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Teğmen Ebru Eroğlu İstanbul'da doğdu. Liseye kadar İstanbul'da öğrenim gördü. Ankara'da Kara Harp Okulu'nda, Teğmen Ebru Eroğlu, dönemi birinclikle bitirdi. Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıçlı temin törenine öncülük etmişti. Eroğlu'nun öncülüğünde öğrenciler şu sözlerle yemin etmişti:
"Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene!"

Ebru Eroğlu hakkındaki yargı kararı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Ebru Eroğlu'na yönelik yargı kararını köşesine taşıdı. Terkoğlu'nun aktardığına göre bir şahıs sosyal medyada, Eroğlu'na yönelik, "Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna" şeklinde küfürler sıraladı. Eroğlu, küfürlü paylaşıma ilişkin savcılığa şikayette bulundu. Savcılık, paylaşımda bir suç görmedi ve 21 Ekim'de "kovuşturmaya yer yok" kararı verdi.
Savcılık, Eroğlu'nun fotoğrafının altına yazılan bu küfrü, “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti saydı.
Teğmenler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan teğmenlere ilişkin açıklama: 'Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır'
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